За минулу добу відновлено електропостачання понад 63 тис споживачів.

31 марта 2022 г., 10:15

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Як повідомляє Міністерство енергетики України, за минулу добу відновлено електропостачання понад 63 тисячам споживачів. Зокрема, у Донецькій області - 18 тисячам, Запорізькій – 17 тисячам, Сумській – 13 тисячам, Харківській – 12 тисячам, Київській – 2 тисячам, Миколаївській – 1,4 тисячам, Житомирській - 186 абонентам.



Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути світло й тепло українським громадянам.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на вечір 30 березня в Україні залишаються знеструмленими понад 1596 населених пунктів, загалом понад 842 тисячі споживачів.



Енергосистема України збалансована та працює стабільно. Частота в мережі на нормативному рівні 50 Гц.



В мережі стабільно працюють всі види електростанцій, забезпечуючи електроенергією всіх українських споживачів.



Всі чотири діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Їхня сумарна поточна потужність забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.



Всі ГЕС та ГАЕС, що входять до структури Укргідроенерго, працюють згідно диспетчерського графіку та виконують свої зобов’язання щодо регулювання частоти і потужності енергосистеми країни. Станції готові до пропуску весняної повені.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист