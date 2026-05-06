Lattice Semiconductor купує AMI за 1,65 млрд дол.

Компанія Lattice Semiconductor оголосила про укладення остаточної угоди щодо придбання AMI (American Megatrends) , лідера у сфері вбудованого ПЗ та управління інфраструктурою для хмарних обчислень та AI. Сума угоди становить 1,65 млрд дол., з яких 1,0 млрд дол. буде виплачено готівкою, а решта - акціями Lattice.

Як зазначається, це поглинання є ключовим етапом стратегії Lattice щодо розширення своєї присутності на ринку серверів та дата-центрів, що дозволить компанії створити найбільш повну в індустрії платформу для безпечного управління та контролю обладнання.

Об'єднання зусиль одного з лідерів галузі енергоефективних FPGA та експерта у сфері системних прошивок (firmware) дозволить вирішити проблеми модульності та складності сучасних центрів обробки даних. Нова структура зосередиться на рішеннях для гнучкого контролю, прогнозного обслуговування та прискорення виходу нових продуктів на ринок. Генеральний директор Lattice Semiconductor Форд Тамер (Ford Tamer) підкреслив, що експертиза AMI є природним доповненням до портфеля Lattice, яке посилює роль компанії в гарантуванні безпеки та керованості систем на апаратному рівні.

Згідно з фінансовими прогнозами, AMI згенерує понад 200 млн дол. виручки у 2026 році. Lattice очікує, що придбання позитивно вплине на валову маржу та вільний грошовий потік компанії одразу після закриття угоди. Очікується, що завдяки цій синергії Lattice зможе вийти на річний показник виручки у понад 1 млрд дол. вже до кінця 2026 року. Попри злиття, об’єднана компанія планує зберігати прихильність до відкритої екосистеми, надаючи рішення, що підтримують архітектури різних виробників чипів.

Завершення транзакції очікується в третьому кварталі 2026 року після отримання відповідних дозволів від регуляторів. Наразі мажоритарним власником AMI є приватна інвестиційна фірма THL Partners. Генеральний директор AMI Санджой Майті (Sanjoy Maity) зазначив, що довга історія співпраці між компаніями стане фундаментом для створення інтегрованих систем управління, які будуть критично важливими для наступного покоління обчислювальних потужностей у сферах комунікацій та промислового вбудованого обладнання.

Стратегічно ця угода подвоює потенційний обсяг ринку (SAM) для Lattice, дозволяючи компанії конкурувати за бюджети хмарних гіперскейлерів на більш високому рівні. Головним ризиком залишається процес інтеграції програмних активів AMI у напівпровідникову бізнес-модель Lattice, що потребує значних зусиль для збереження нейтралітету щодо інших вендорів чипів. Проте, якщо компанії вдасться зберегти статус «agnostic companion chip», вона може стати безальтернативним стандартом безпечного управління для більшості сучасних серверних архітектур.

