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В Україні зафіксоване масове розповсюдження шкідливої програми MarsStealer

31 марта 2022 г., 9:05
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Урядовою командою реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA отримано інформацію щодо масового розповсюдження електронних листів з темою "Нова програма для запису в журналi." серед громадян України та вітчизняних організацій.

Текст такого електронного листа містить повідомлення, начебто, від Міністерства освіти та науки України щодо "електронних навчальних журналів", а також посилання на "програму" та пароль на архів.

У разі відкриття архіву та запуску EXE-файлу, комп'ютер буде уражено шкідливою програмою, яку, за сукупністю ознак (незважачи на деякі відмінності), класифіковано як MarsStealer.

MarsStelaer - шкідлива програма-стілер, розроблена з використанням мов програмування C/ASM. Основний функціонал - збір інформації про комп'ютер, викрадення аутентифікаційних даних з Інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану.

Як відмічається, шкідлива програма продається на тематичних форумах. Вірогідно, після призупинки продажів стілера Racoon, використовуватиметься як альтернатива. Зауважимо, що заявлений функціонал, який передбачає уникнення випадків застосування стілера у відношенні "країн СНД", відключено шляхом патчингу викликів відповідних функцій.

Виявлена активність відстежується за ідентифікатором UAC-0041 як діяльність однієї з груп, що мають на меті викрадення автентифікацйних даних користувачів.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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