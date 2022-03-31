Мережа Viasat в Україні була зламана, хакерські атаки на оператора продовжуються

31 марта 2022 г., 11:05

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, хакери, які пошкодили десятки тисяч супутникових модемів в Україні та по всій Європі, все ще намагаються гальмувати роботу компанії Viasat.



Viasat працює над відновленням після кібератаки, у наслідок якої віддалено були вимкнуті супутникові модеми, коли російські сили ввійшли в Україну вранці 24 лютого. Представник оператора заявив, що паралельна атака була запущена майже в той самий час і використовувала «великі обсяги зосередженого зловмисного трафіку», щоб спробувати перевантажити мережу Viasat.



“Ми все ще спостерігаємо деякі навмисні дії", - доповідає представник Viasat, яка чинить опір хакерам, але «фіксує неодноразові спроби цього зловмисника міняти модель нападу, щоб перевірити захист компанії». Посадовець, який говорив за умови, що його особу не буде встановлено, поінформував Reuters перед оприлюдненням у середу звіту, в якому описано, як хакери систематично саботували супутникові модеми по всій Європі - і в Україні, зокрема - вранці після вторгнення Росії.



Точний вплив відключення в Україні поки невідомий, але хакерська атака спричинила «справді величезні втрати в комунікації» на початку конфлікту, як повідомляється.



Washington Post повідомила, що американські аналітики вважають, хакери, які атакували Viasat, працювали на російське агентство військової розвідки.



Посольство Росії у Вашингтоні не відповіло на неодноразові спроби отримати коментарі щодо злому.



У звіті Viasat сказано, що зловмисники скористалися неправильно налаштованим віртуальним приватним мережевим пристроєм, щоб отримати віддалений доступ до мережі керування супутником компанії KA-SAT, який контролюється італійською компанією Skylogic і обслуговує клієнтів по всій Європі.



У звіті йдеться, що саме з цієї мережі хакери надсилали команди десяткам тисяч модемів одночасно, перезаписуючи ключові фрагменти даних у пам’яті пристрою та роблячи їх непрацездатними.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист