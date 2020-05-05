За год квартальная выручка Samsung выросла лишь на 5,6%

5 мая 2020 г., 15:43

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Samsung Electronics объявила финансовые результаты первого квартала 2020 года, завершившегося 31 марта.



Консолидированная выручка компании за отчетный квартал составила 55,33 трлн вон (45,3 млрд долл.), снизившись на 7,6% по отношению к предыдущему кварталу, что было вызвано, в первую очередь, низким сезонным спросом по направлениям производства дисплеев и потребительской электроники, а также воздействием пандемии. По сравнению с показателями аналогичного периода предыдущего года отмечен рост выручки на 5,6% благодаря повышению спроса на компоненты для серверов и мобильных устройств.



Операционная прибыль снизилась на 0,7 трлн вон в квартальном исчислении и составила 6,45 трлн вон (5,28 млрд долл). Причиной этого снижения стали факторы, аналогичные тем, что оказали влияние на выручку, при этом отмечено и соответствующее снижение операционной прибыли, несмотря на рост поступлений от продаж элементов памяти. По сравнению с прошлым годом, операционная прибыль увеличилась на 0,2 трлн вон (160 мл долл.) благодаря улучшению ассортимента по направлению мобильных устройств и дополнительной диверсификации клиентской базы компании по направлению OLED-дисплеев для мобильных устройств.



На протяжении отчетного квартала колебания курсов валют оказали незначительное влияние на операционную прибыль в целом, поскольку позитивное воздействие укрепления курсов доллара США и евро относительно корейской воны, ощутимое в первую очередь по направлению производства компонентов, получило негативное противодействие ослабления курсов валют на основных рынках развивающихся стран.



Выручка по направлению производства элементов памяти увеличилась благодаря устойчивому спросу, в первую очередь, на компоненты для серверов и персональных компьютеров, при этом спрос со стороны производителей мобильных устройств оставался на неизменном уровне. Прибыль от производства логических микросхем возросла, поскольку увеличились поставки ключевым клиентам для производства мобильных устройств, при этом по направлению производства печатных плат она сократилась из-за снижения спроса на оборудование для высокопроизводительных вычислений (НРС) со стороны китайских клиентов.



По направлению производства дисплеев отмечено снижение выручки в сегменте дисплеев для мобильных устройств на фоне низкой сезонности и снижения объемов продаж в Китае, связанного с ограничениями в стране, вызванными пандемией. При этом снизились потери от производства крупногабаритных панелей отображения информации.



По направлению мобильной связи отмечено увеличение прибыльности на фоне как предыдущего квартала, так и аналогичного периода предыдущего года. Результаты были достигнуты несмотря на то, что к концу первого квартала объемы продаж снизились. Повышение прибыли стало результатом улучшения ассортимента благодаря выводу на рынок флагманских устройств Galaxy S20 и эффективному управлению маркетинговыми издержками.



Оценивая перспективы на второй квартал, компания ожидает сохранения устойчивых показателей по направлению производства элементов памяти.

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