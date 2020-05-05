Вебинар "Обучение и мотивация сотрудников во время удалённой работы", 6 мая 

5 мая 2020 г., 15:58

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Сегодня мы оказались в эре цифровых взаимодействий, где принципы, технологии и методологии работы сотрудников приобретают совсем иную форму. Удалённая работа накладывает свой отпечаток на все внутренние процессы компании: модели общения, способы получения и обработки информации, пути коммуникаций и методы обучения.



Руководители успешного бизнеса понимают, что одной из ключевых составляющих успеха является не только уровень профессионализма сотрудников, но и то, насколько каждый из них ощущает важность своего вклада в текущий проект, внутреннюю культуру и развитие компании в целом.

Эти HR-процессы напрямую влияют на позитивное преобразование и рост бизнеса:

• вовлечение каждого члена команды в корпоративную жизнь;

• создание условий для постоянного повышения экспертизы;

• наращивание опыта и знаний.

Вебинар поможет узнать об эффективных инструментах обучения, мотивации и контроля, которые не зависят от удалённости и режима работы сотрудников.

Спикер: Евгений Белобров – product owner SMART HCM & LMS.

11 лет опыта ведения проектов по внедрению CRM- и HRM- систем в сферах ритейла, банкинга, страхования, B2B продаж и ИТ-сервисов.

6 мая, 15:00.

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации: https://bit.ly/2KZBrkH

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