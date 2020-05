Huawei запускает онлайн-платформу «5G+, Better World»

5 мая 2020 г., 15:15

Компания Huawei провела онлайн-саммит под названием «5G+, Better World» («Технологии 5G для создания лучшего мира»). В его рамках компанией было объявлено о запуске онлайн-платформы «5G+, Better World» для сотрудничества с операторами и партнерами по всему миру с целью обмена ценным опытом и построения лучших сетей.

В рамках саммита Huawei обнародовала документ под названием «Технологии против пандемии: аналитические выводы и практика в телекоммуникационных сетях» («Technology against Pandemic: Insights and Practice on Telecom Networks»). В документе представлен углубленный анализ работы глобальных сетей, а также объясняется важная роль телекоммуникационной отрасли в борьбе с пандемией коронавируса.

Сети позволили перевести в онлайн-режим такие важные виды деятельности, как обучение, шопинг, работа и т.д. Телекоммуникационные технологии позволили обеспечить непрерывность процессов образования и промышленности при вынужденном закрытии школ и заводов. В документе также показана лучшая практика глобальных операторов в преодолении последствий пандемии. В частности, они внедрили 5G-решения и решения на основе искусственного интеллекта для оптоволоконных сетей 10G PON, а также другие передовые технологии для развертывания дополнительных сервисов, ориентированных на более эффективную борьбу с коронавирусом.

