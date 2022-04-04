З початку війни СБУ нейтралізовала більше 120 потужних кібератак на державні та військові ресурси

4 апреля 2022 г., 8:45

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Служба безпеки України заявила, що у ніч повномасштабного вторгнення рф ворог хотів знищити весь кіберзахист України.



СБУ системно протидіє кібердиверсіям російських окупантів. З початку повномасштабної агресії РФ оперативно виявлено та нейтралізовано більше 120 потужних кібератак на ресурси органів державної влади та військового управління України.



Найбільша їх кількість припала на ніч вторгнення – саме тоді ворог хотів знищити весь кіберзахист України. Втім, як відмічається, ефективна робота СБУ та інших органів кібербезпеки не дозволила агресору використати кіберпростір для отримання військових переваг.



Так, співробітники СБУ знешкодили всі спроби окупантів паралізувати стратегічно важливі українські електронні ресурси або використати їх для поширення пропагандистських матеріалів.



Вдалося запобігти зламу ІТ-систем об’єктів критичної інфраструктури, операторів зв’язку та засобів масової інформації нашої держави.



Наразі створені платформи для цілодобового обміну інформацією між всіма інституціями, що можуть стати об’єктами ворожих посягань.



Крім того, СБУ почала низку розслідувань, щоб встановити і притягнути до відповідальності організаторів та всіх учасників підривної діяльності й агресії проти України.



За попередніми даними, організацією ворожих кібердиверсій займались спецслужби рф, у тому числі представники фсб та російської воєнної розвідки. Безпосереднє виконання здійснювали спеціалізовані хакерські угруповання рашистів. Зокрема це APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin тощо.



Наразі робота СБУ у посиленому цілодобовому режимі триває. А наші слідчі встановлюють весь ланцюжок зловмисників, щоб притягнути їх до відповідальності.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист