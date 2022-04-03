В Україні за минулу добу відновлено електропостачання понад 46 тисячам споживачів

3 апреля 2022 г., 18:38

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Міністерство енергетики України проінформувало щодо енергопостачання в Україні станом на 3 квітня.



Як повідомляється, за минулу добу відновлено електропостачання понад 46 тисячам споживачів.



Зокрема, у Київській області – близько 30,5 тисячам, Донецькій – 7,5 тисячам, Харківській – 2,5 тисячам, у Сумській - 2,5 тисячам, у Миколаївській - понад 2,1 тисячам, у Запорізькій - 1,4 тисячі споживачів.



Підкреслюється, що українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.



Ремонтники НЕК «Укренерго» полагодили високовольтну лінію, що дала можливість операторам систем розподілу (обленерго) заживити споживачів Харківщини. Водночас і самі обленерго за минулу добу подали світло понад 72,5 тисячам споживачів у Харківській, Київській та Донецькій областях.



Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій та виникнення нових пошкоджень.



Станом на 3 квітня в Україні залишаються знеструмленими понад 1170 населених пунктів, загалом понад 860 тисяч споживачів.

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