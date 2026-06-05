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З початку тижня піротехнічними підрозділами ДСНС знешкоджено 553 вибухонебезпечних предметів

5 июня 2026 г., 8:15
Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила, що з початку тижня піротехнічні підрозділи залучались 438 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 553 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 181,41 га.

Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали: в Харківській області – 56 тис. 645, на Херсонщині – 30 тис. 315, Донеччині – 18 тис. 860, Київщині – 17 тис. 394, Миколаївщині – 13 тис. 206, Чернігівщині – 9 тис. 09, Сумщині – 8 тис. 281.

Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення російської федерації на території України знешкоджено 658 тис. 446 од. вибухонебезпечних предметів, у тому числі 5 тис. 224 од. авіаційних бомб. Обстежено територію площею понад 198 тис. 665 га.

У разі виявлення підозрілого предмета або вибухівки одразу повідомте за номером телефону - 101.

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