За перший рік Sandbox для AI- та блокчейн-рішень надійшло 80 заявок від українських розробників

4 июня 2026 г., 17:45

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Рік тому Міністерство цифрової трансформації разом з Українським фондом стартапів запустили Sandbox – спеціальний простір для технологічних продуктів з технологіями штучного інтелекту та блокчейну, де можна протестувати свої рішення, провести комплексний аудит та підготуватися до масштабування на міжнародні ринки.

За перший рік роботи команда отримала понад 80 заявок від українських розробників. У першу когорту пройшли 15 компаній, які вже успішно завершили процес тестування. Серед учасників – технологічні рішення у сферах державних технологій (GovTech), медицини (MedTech), цифрової економіки, культури та оборони.

Рекомендації експертів трансформуються в конкретні зміни в архітектурі продукту, бізнес-процесах та стратегіях компаній. Стартапи виправляють технічні та юридичні вразливості на етапі, коли це ще не зашкодило їхньому бюджету чи репутації. А головне – саме цей практичний досвід компаній-учасників лягає в основу створення адекватного, гнучкого та сучасного українського законодавства у сфері AI.

Sandbox для AI- та блокчейн-рішень – це дієвий механізм, який дає змогу розробникам безоплатно отримати індивідуальну експертизу свого продукту, виявити приховані вразливості та знайти шляхи їх усунення ще до офіційного релізу чи виходу на нові ринки. Це безпечний простір, де інновації зустрічаються з регулятором без бюрократичних бар’єрів, штрафів чи правових ризиків для бізнесу.

Експертна група Sandbox детально аналізує продукти за трьома основними напрямами: юридична експертиза; технологічна та бізнесова. Проходження Sandbox дає стартапам три ключові переваги: комплексний аудит та масштабування в ЄС; зелене світло для інвесторів; експертиза від топових практиків ринку.

Українські розробники, які створюють продукти у сферах штучного інтелекту чи блокчейну, можуть подати заявку на участь у проєкті. Експертний аудит не зупиняє розробку, а навпаки – допомагає компаніям уникнути критичних та дорогих помилок на старті.

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