З держбюджету виділили 980 млн. грн. на закупку 60 тис. ноутбуків для вчителів

26 июля 2021 г., 16:55

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За рік пандемії Covid-19 люди звикали робити покупки онлайн, працювати з дому та навчатися дистанційно. Але переважно у школах комп’ютери знаходяться в класах інформатики (47% від всіх неуправлінских комп'ютерів в школах), а інші вчителі не мають персональних робочих ноутбуків.

Крім того, за даними «Інституту освітньої аналітики», 9% техніки в українських школах є несправними, а майже половина ПК в усіх школах старше п’яти років. Тому під час карантину багато вчителів просто не мали технічної можливості проводити уроки онлайн.

Тому вже цього року в рамках ініціативи «Ноутбук кожному вчителю», яку реалізують МОН та Мінцифра, понад 60 тис. вчителів будуть забезпечені ноутбуками. Для цього з держбюджету виділили 980 млн грн. на закупівлю техніки.

Комп’ютери закуплять усі 24 області та Київ. У квітні ухвалили постанову, в якій затвердили порядок і умови розподілу субвенції. Використати її можна буде на засадах співфінансування. Наприклад, cубвенція бере на себе 95% витрат для гірських населених пунктів, а ще 5% має покрити місцевий бюджет. Для Києва та міст із населенням 40+ тис. – 70% за рахунок субвенції і 30% за рахунок місцевих бюджетів.

Ноутбуки мають бути сучасними, з камерою, ефективним процесором та можливістю під’єднатися до мережі за допомогою кабелю або Wi-Fi. Орієнтовна вартість – 20 тис. грн.

Школи отримають ноутбуки з метою досягнення співвідношення: один ноутбук на одного педагогічного працівника. Комп’ютери, які використовують у бухгалтерії, управлінській діяльності або ж непрацюючі – не враховуються. Наприклад, якщо в школі є 25 робочих персональних комп’ютерів на 30 педагогів, то за рахунок субвенції можна придбати 5 ноутбуків.

Насамперед, комп’ютери отримають вчителі зі шкіл, де понад 250 учнів. Наразі ОДА збирають з ОТГ актуальну інформацію про кількість ноутбуків у школах, щоб порахувати, скільки ноутбуків потрібно закупити в кожну область.

Щоб запобігти корупції та зробити процес максимально прозорим – команда Мінцифри створила публічний дашборд. Це інтерактивна мапа України, де кожен може контролювати, як ОДА використовують надану можливість та за яку ціну придбають техніку.

Також уряд запустив «Інтернет субвенцію», завдяки якій 5000 шкіл отримають підключення до швидкісного інтернету вже цього року.

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