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На волне слухов про Amazon биткоин опять взлетел до 40 тыс долл.

27 июля 2021 г., 9:35

На волне слухов про Amazon биткоин опять взлетел до 40 тыс долл.

После падения до 30 тыс долл. неделю назад биткоин вновь начал расти, на прошлой неделе криптовалюте удалось преодолеть планку в 34 тыс.

Однако в понедельник произошел более существенный скачок — на пике до 40 тыс долл.

Как отмечают наблюдатели причиной вероятнее всего послужила волна слухов, связанных с Amazon.

Так 25 июля портал City AM, ссылаясь на свои источники, опубликовал информацию, что Amazon уже в нынешнем году может включить биткоин в список операционных валют. Мало  того, якобы в 2022 году компания выпустит собственный токен. В подтверждение этого приводилась открытая Amazon вакансия специалиста в области цифровых валют и блокчейна, который «будет управлять общей стратегией нового продукта».

К концу дня курс остановился на отметке 37 523 долл.

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