Європейський Amazon на рік скасував реферальну комісію для українських продавців

21 сентября 2022 г., 12:55

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«Міністерство цифрової трансформації України» повідомляє, що найбільший маркетплейс Європи та Великобританії – Amazon – на рік скасував для українських підприємців реферальну комісію, яка в середньому становила 15% з кожного продажу. Це дозволить відчутно зменшити інвестиційне навантаження на бізнес, що бореться за виживання, та полегшити пошук нових клієнтів у Європі.

Попри війну, українські підприємці продовжують працювати й розвиватися. Однак багато з них втратили ринок збуту або ж кількість клієнтів значно зменшилась. Тому для багатьох власників бізнесу вихід на міжнародний ринок – це можливість масштабуватися та представити українське всьому світові.

«Мінцифра» спільно з «Укрпоштою», Disqover Agency та Startup Ukraine звернулися до Amazon із закликом підтримати українських продавців. «Для кожного власника бізнесу надзвичайно важлива підтримка з боку держави та світу. Саме тому ми звертаємось до світових компаній із закликом підтримати український малий і середній бізнес. Нові умови для наших підприємців на Amazon – наша спільна перемога на економічному фронті. Тепер українці зможуть просувати свої товари на європейський ринок на більш вигідних умовах», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

Нові умови значно полегшують вихід українських компаній на європейський ринок. Раніше реферальна комісія на Amazon з кожного продажу становила від 7 до 17%. Відтепер українські продавці тимчасово звільняються від цієї комісії.

«У відповідь на ваш запит підтримати українських продавців на нашому маркетплейсі я радий підтвердити, що зараз ми запроваджуємо спеціальні умови для бізнесу з адресою відправлення в Україні. З 6-го вересня ми знижуємо реферальну комісію до 0% на період 12 місяців для всіх українських продавців на Amazon в Європі та Великобританії», – відповів Ксав‘є Фламанд, віцепрезидент EU Seller Services.

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