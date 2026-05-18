За розвиток державних AI-сервісів відповідатиме Роман Кислий

18 мая 2026 г., 13:35

До команди Мінцифри долучився Роман Кислий – новий Chief AI Officer у WINWIN AI Center of Excellence. Його завдання масштабувати інноваційні рішення, щоб до 2030 року Україна увійшла до трійки світових лідерів з упровадження штучного інтелекту в публічний сектор.

Роман приєднався до команди Центру ШІ, яка вже має непогані результати: завдяки її роботі Україна лише за рік піднялася на 13 сходинок у міжнародному рейтингу Government AI Readiness Index. Завдання нового Chief AI Officer – прискорити темп.

Новий CАІO прийшов у держсектор із міжнародного бізнесу, де створював технологічні рішення для Deloitte та Visa. Експерт розробляє алгоритми машинного навчання, вчить нейромережі аналізувати тексти й розпізнавати зображення, а головне – перетворює інновації на робочі інструменти для компаній.

Комерційний досвід новий лідер підкріплює наукою. Роман здобув ступінь доктора філософії (PhD) з комп’ютерних наук у КПІ імені Ігоря Сікорського. Під час написання дисертації досліджував, як штучний інтелект розпізнає людську активність через сенсори. Згодом передавав ці знання студентам, викладав у КПІ та Київській школі економіки (KSE).

Під керівництвом Романа Кислого AI CoE працюватиме над розробкою AI-рішень, зокрема серед завдань: перетворити Дія.AI асистента на єдине вікно взаємодії з державою – від голосової інтеграції до проактивності; трансформувати внутрішні процеси Мінцифри за допомогою AI-рішень; запустити національну мовну модель (LLM) та інфраструктуру AI Factory для стратегічних галузей; будувати партнерства з BigTech-компаніями та урядами-інноваторами; стимулювати розвиток AI-стартапів щонайменше на 50% щороку та готувати нові таланти.

