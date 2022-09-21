Анонсовано Salesforce Genie - платформу для роботи з даними в режимі реального часу

21 сентября 2022 г., 13:45

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Salesforce на конференції Dreamforce у Сан-Франциско був представлений Genie представила нову платформу даних в режимі реального часу під назвою Salesforce Genie. Платформа, як зазначається, повинна забезпечити роботу продуктів компанії з управління взаємовідносинами з клієнтами, дозволяючи надавати замовникам високо персоналізований досвід по всіх каналах від маркетингу, продажів і комерції, які можуть швидко адаптуватися до мінливої інформації.



"Це може бути найбільш значною зміною в нашій платформі за останні 20 років", наголосив співвиконавчий директор Salesforce Брет Тейлор (Bret Taylor).



Ведення бізнесу стає все більш персоналізованою справою для багатьох послуг і роздрібних продавців, особливо в умовах пандемії, яка підштовхує ще більше компаній до цифровізації. Випереджати інтереси клієнтів може бути складно для підприємств, які здійснюють мільйони транзакцій на день, особливо коли все більше клієнтів очікують, що взаємодія з ними буде більш персоналізованою, ніж раніше.



Як кажуть у компанії, Genie був побудований для створення єдиної платформи для уніфікації та персоналізації даних, до яких можна було б отримати доступ в режимі реального часу і забезпечити роботу всієї екосистеми Salesforce. Все більше клієнтів почали очікувати більш персоналізованого досвіду. При цьому компанії мають в середньому 976 окремих додатків, що працюють у їхньому бізнесі, що призводить до фрагментації даних, а це означає, що в межах однієї компанії може існувати 976 різних версій інформації про клієнта.



Без належного обміну інформації про клієнтів у режимі реального часу може скластися ситуація коли покупці переходячи з одного відділу до іншого, можуть виявити, що вони повторюють одне й те саме знову і знову. Така ситуація викликає негатив та розчарування клієнтів і як результат їх потенційну втрату. Ситуація стає ще більш критичною в таких галузях, як охорона здоров'я, де відсутність даних про пацієнтів, які переміщуються між відділеннями в режимі реального часу, може вплинути на здоров'я людей.



У компанії очікують, що через три-п'ять років поняття управління взаємовідносинами з клієнтами в режимі реального часу почне жваво розвиватися.



Завдяки платформі клієнтських даних Genie усі дані, що надходять до Salesforce, стають єдиною точкою «істини» в режимі реального часу. Вона також трансформує і гармонізує дані в графік клієнтів в режимі реального часу, що означає, що всі дані можуть бути використані будь-яким додатком в Salesforce, в тому числі й рішеннями, які розроблені клієнтами.



«Сила реального часу полягає в тому, щоб робити правильні речі в потрібний час», - підкреслив Рахул Аурадкар (Rahul Auradkar), head of customer data platform at Salesforce. - «Скажімо, клієнт звертається за допомогою телефонного дзвінка, текстового повідомлення або повідомлення Slack, і тоді він отримує правильну відповідь. І досвід агента з обслуговування клієнтів також дуже схожий. Він повинен отримувати інформацію про АІ в режимі реального часу від бек-енду, який потім може делегувати правильну відповідь, наприклад, з'єднання з іншою системою, щоб надати знижку або скасувати бронювання для клієнта».



Все це стало можливим завдяки підключенню потокової передачі даних в режимі реального часу до Salesforce Einstein, штучного інтелекту, який забезпечує роботу аналітичного механізму, здатного розуміти контекст і надавати інформацію. Einstein генерує понад 175 мільярдів прогнозів щодня, і тепер з Genie він може надавати прогнози і персоналізацію на основі даних в режимі реального часу.



Співпрацюючи з постачальником сховищ даних Snowflake, компанія Salesforce забезпечила відкритий обмін даними в режимі реального часу безпосередньо в хмарі Snowflake, щоб забезпечити доступ між обома платформами без необхідності переміщення або дублювання даних. Клієнти також можуть "принести свій власний АІ», під'єднавши Sagemaker від Amazon Web Services. замість використання Salesforce Einstein. Для маркетингу також доступна стороння реклама за допомогою Amazon Ads і Meta Platforms з новими безпечними для конфіденційності інтеграціями для активації реклами та аналітики.



Абсолютно новий розділ App Exchange, маркетплейс користувацьких додатків Salesforce, для Genie тепер включає 18 партнерів Genie з додатками та експертами, які допомагають компаніям автоматизувати рекламу, збагащати свої профілі клієнтів і використовувати силу даних в реальному часі.

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