Strategy Analytics: до 2030 року 5G досягне 47% від загальної кількості підключень стільникового IoT

21 сентября 2022 г., 11:45

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Strategy Analytics прогнозує двозначний середньорічний темп зростання у сегменті стільникового IoT на рівні 14% протягом 2022-2030 років.



У період з 2022 по 2030 рік співвідношення технологій зміниться: 5G почне активно розвиватися, замінюючи зв'язок 4G, з 71% зв'язку 4G у 2022 році до лише 49% у 2030 році. «Хоча ми очікуємо, що в 2022 році в порівнянні з попереднім роком стільниковий зв'язок IoT знизиться через ізоляцію Covid-19 в Китаї, дефіцит чіпів / порушення ланцюжка поставок і геополітичні конфлікти. Загальний обсяг стільникового зв'язку IoT буде рости на 14% протягом усього прогнозованого періоду», відмічає Васім Хайдер (Waseem Haider), головний аналітик Enterprise IoT в Strategy Analytics.

Перспективи стільникового зв'язку IoT очевидні: 4G буде продовжувати домінувати в цілому, завдяки заміні 2G, особливо в Китаї, але також і в інших країнах. 3G поступово виводиться з використання, і більшість з'єднань переходить на 4G. Strategy Analytics очікує, що до 2030 року 5G досягне 47% від загальної кількості підключень, в той час, як 4G залишиться домінуючою технологією на рівні 49%.



«Впровадження 5G, ймовірно, буде відбуватися на різних етапах, причому eMBB досягне масового впровадження першим, uRLLC набере обертів незабаром після цього, а mMTC продемонструє «найдовший хвіст». Впровадження буде визначатися доступністю чипсетів 5G, швидкістю і покриттям мережі, а також розвитком нормативно-правових актів. Рушійною силою для швидкого зростання і швидкого впровадження 5G є технологія радіодоступу, яка називається New Radio (NR). Одним з останніх прикладів є підтримка NR для пристроїв з обмеженими можливостями (RedCap), яка може сприяти розширенню екосистеми пристроїв NR, щоб задовольнити випадки використання, включаючи носимі пристрої (наприклад, розумні годинники, носимі медичні пристрої, окуляри доповненої і віртуальної реальності і т.д.), промислові датчики і відеоспостереження, оскільки вони ще не найкращим чином відповідають поточним специфікаціям NR», пояснює Джина Лук (Gina Luk), директор з корпоративних досліджень Strategy Analytics.

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