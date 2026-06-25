ЄС має намір посилити підтримку енергосектору України напередодні зимового періоду

25 июня 2026 г., 10:25

0

Tweet

Напередодні Енергетичної платформи в межах Конференції з відновлення України URC 2026 у Ґданську Європейська Комісія, Міністерство енергетики України та Секретаріат Енергетичного Співтовариства виступили зі спільною заявою щодо посилення підтримки енергетичного сектору України напередодні зимового періоду.





Сторони закликали нинішніх і потенційних донорів спрямувати кошти до Фонду підтримки енергетики України для забезпечення своєчасної закупівлі критично важливого обладнання та реалізації заходів з відновлення енергетичної інфраструктури.





З початку повномасштабного вторгнення країни G7+ вже спрямували через Фонд 1,95 млрд євро. Усі наявні ресурси повністю розподілені відповідно до пріоритетів, визначених Міністерством енергетики України. Водночас Фонд посилив операційну спроможність: сформовано стратегічний резерв обладнання, оптимізовано процедури закупівель і скорочено строки постачання критичних ресурсів.





Міністр енергетики Денис Шмигаль підкреслив, що Фонд підтримки енергетики України залишається ключовим механізмом підготовки до зимового періоду.





«Сьогодні головним механізмом, що дає ресурс на підготовку до зими, є Фонд підтримки енергетики України. Це ефективний інструмент швидкого реагування та відновлення пошкодженої інфраструктури. За 2026 рік партнери внесли понад 300 млн євро. Щиро дякуємо всім, хто наповнює Фонд. Але вже зараз загальний обсяг незабезпечених потреб становить понад 650 млн євро. Всі наявні ресурси Фонду вже повністю законтрактовані, і без нових внесків реалізація наступних проєктів буде зупинена. Тому ми розраховуємо на подальшу підтримку міжнародних партнерів», – зазначив очільник Міненерго.





Учасники акцентували, що підготовка до зими потребує скоординованих і невідкладних дій партнерів. Координаційна група G7+ з питань енергетичної підтримки України продовжує роботу з мобілізації необхідних ресурсів для проходження опалювального сезону.





«Енергетика стала одним із головних полів битви у російській агресивній війні проти України. Минула зима стала одним із найскладніших періодів для енергетичного сектору України. У найхолодніші місяці росія посилила атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру, навмисно прагнучи залишити мільйони людей без опалення, світла та життєво необхідних послуг. Постійна підтримка енергетичної системи України має вирішальне значення. Не лише для того, щоб допомогти країні вистояти сьогодні, а й для зміцнення основ справедливого та тривалого миру. Напередодні Конференції з відновлення України я закликаю всіх партнерів та союзників України терміново допомогти усунути дефіцит фінансування у Фонді підтримки енергетики України», – заявив Комісар ЄС з питань енергетики та житлового господарства Ден Йоргенсен.





Директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський наголосив на важливості своєчасної підтримки та ефективності роботи Фонду. «Час для відчутної підтримки України настав саме зараз – поки тривають заходи з підготовки до зимового періоду і ще є можливість діяти проактивно, а не реагувати вже на надзвичайні ситуації. Із формуванням стратегічного резерву та оптимізованими процедурами закупівель, у межах яких наразі доступні можливості закупівель на суму понад 120 млн євро, ми постійно підвищуємо ефективність роботи Фонду, щоб внески швидко та результативно перетворювалися на енергетичну допомогу на місцях», – додав він.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI