Ajax Systems запускає продаж продуктів у Північній Америці

27 мая 2022 г., 13:25

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Компанія Ajax Systems розпочала продаж продуктів на ринку Північної Америки. Перша партія доставлена SS&Si Dealer Network - першому офіційному партнеру в регіоні і одному з лідерів серед дистриб’юторів рішень безпеки і низьковольтного обладнання в США. SS&Si надаватиме своїм клієнтам професійні системи безпеки Ajax на підставі дистриб’юторської угоди.



“Команда Ajax неймовірно щаслива у зв’язку з налагодженням співпраці з нашим першим партнером із дистрибуції у Сполучених Штатах - SS&Si Dealer Network. Нас надихає філософія Джейка Волла, в основі якої - мотивація через особистий приклад. Його команда демонструє неймовірне завзяття в роботі під керівництвом свого лідера. Вони є новаторами, що самовіддано працюють для розвитку галузі. SS&Si чітко демонструє менталітет, де пріоритетом є потреби клієнта, і постійно докладає максимальних зусиль у роботі з дилерами. Джейк зосереджується на забезпеченні неймовірної онлайн-присутності, і це гарантує вигідне розміщення лінійки продуктів Ajax на ринку Сполучених Штатів”, підкреслив Роберт Гарман, директор із продажів Ajax Systems у Північній Америці.



“SS&Si пишається можливістю підтримати Ajax Systems як партнер із дистрибуції у Сполучених Штатах. Попередні відгуки наших партнерів-дилерів вказують на те, що бездротова технологія великого радіуса дії від Ajax Systems, їхня універсальна сумісність з IP-камерами та унікальна конкурентоспроможна схема оплати сприятимуть широкому розповсюдженню на ринку США”, своєю чергою відзначив Джейк Волл, президент SS&SI Dealer Network.



Слід зазначити, що SS&Si Dealer Network - один із дистриб’юторів охоронної продукції у США, що найбільш динамічно розвивається. Мережа пропонує тисячі охоронних продуктів від провідних виробників, швидке доставлення, подовжені строки оплати, маркетингову підтримку та безкоштовне просування приватних торгових марок партнерам-дилерам на всій території США.



Компанія Ajax Systems офіційно з’явилася на американському ринку у 2022 році. Виробник активно готувався до цього масштабного географічного розширення діяльності. Отримавши сертифікати FCC та IC, тепер Ajax зосереджується на збільшенні своєї присутності на ринках, де використовується діапазон частот 915 МГц, зокрема в США, Канаді, Австралії, Латинській Америці та Південно-Східній Азії.

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