Yandex фінально відокремлює російську частку та змінює назву на Nebius Group

16 июля 2024 г., 15:36

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Голландська компанія Yandex офіційно повідомила, про відокремлення своїх російських операцій в рамках угоди на суму 5,4 мільярда доларів.

У серпні 2023 року, приблизно через рік після виходу з посади генерального директора, співзасновник Yandex Аркадій Волож публічно засудив вторгнення росії в Україну.

Як повідомляється, тепер Волож стане генеральним директором бізнесу, що залишився в Нідерландах і обрав нову назву Nebius Group.

За словами Джона Бойнтона (John Boynton), голови материнської компанії Yandex NV, дворічна робота над завершенням транскордонного продажу включала в себе повну реорганізацію діяльності групи, в результаті чого вона перетвориться на сукупність бізнесів, орієнтованих на штучний інтелект. Пошук не буде частиною бізнесу. Він заявив: «Сьогоднішнє оголошення знаменує собою кінець довгої і складної глави в житті нашої компанії. Всі зв'язки з Росією тепер розірвані».

Як пише Reuters, Аркадій Волож в інтервʼю агенції заявив, що Nebius, звільнившись від зв'язків з Росією, сконцентрується на створенні інфраструктури, що лежить в основі штучного інтелекту.

«Ми сподіваємося, що Nebius стане однією з найбільших інфраструктурних компаній у світі, особливо в Європі, - заявив Волож. - Ми розуміємо, що наближається щось серйозне, що, можливо, буває раз на покоління, як інтернет у 1990-х роках».

Повідомляється, що компанія Nebius, яка володіє центром обробки даних у Фінляндії і розробляє апаратне забезпечення власними силами з більш ніж 1000 інженерів, вивезених з Росії під час розгортання війни, сподівається вийти на беззбитковість за кілька місяців, а потім зростати на тлі величезного попиту. «Зараз це ринок пропозиції, все, що ви будуєте, попередньо замовляється на місяці вперед, - вважає Волож. - Якщо ми зможемо осідлати цю хвилю, це буде гарна поїздка».

«Інфраструктура - це дуже капіталомістка гра, - зазначив Волож. - Ми розраховуємо на мільярди доларів інвестицій, частина з яких буде профінансована за рахунок наших коштів, частина - за рахунок зовнішнього фінансування (боргового або акціонерного)».

За словами Воложа, протягом наступного року планується побудувати сотні мегават потужностей і потроїти показники фінського дата-центру.

Reuters пише, що Nebius має хороший доступ до графічних процесорів завдяки довгостроковим відносинам з Nvidia і в той час як великі гравці використовують GPU для створення власних моделей, компанія Воложа пропонує платформу для менших гравців.

Переконати інвесторів у перспективах Nebius може стати наступним викликом, особливо якщо торги на біржі Nasdaq відновляться, що, як сподівається Аркадій Волож, може статися вже у вересні.в

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