Зростання поставок OLED-дисплеїв з великою діагоналлю у 2024 забезпечують планшети і ноутбуки

16 июля 2024 г., 16:45

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Прогнозується, що поставки OLED-дисплеїв з діагоналлю понад 9 дюймів збільшаться на 124,6% у річному обчисленні (р/р) у 2024 році, згідно з останнім звітом Omdia.

В результаті глобальної рецесії попит на дисплеї високого рівня знизився, що вплинуло на поставки OLED-дисплеїв з великою площею, які в 2023 році скоротилися на 25,7% у порівнянні з попереднім роком. Єдиним винятком стали OLED-дисплеї для моніторів, які дали можливість виробникам панелей переорієнтуватися і допомогти зменшити дефіцит на ринку OLED-телевізорів, збільшивши таким чином поставки у 2023 році.

"Очікується, що в 2024 році збільшаться поставки всіх OLED-дисплеїв з великою діагоналлю. Це зростання буде зумовлене застосуванням OLED-дисплеїв у мобільних ПК, як ноутбуках так і планшетах. Зокрема, прогнозується, що поставки OLED-дисплеїв для останніх пристроїв збільшаться на 294,0% у 2024 році в порівнянні з попереднім роком, в основному завдяки новій OLED-версії Apple iPad Pro. Виробники OLED-дисплеїв також планують збільшити поставки продукції для ноутбуків на 152,6% р/р за той самий період, - прокоментував зміни на ринку, Пітер Су (Peter Su), старший головний аналітик Omdia. - Зі зростанням попиту на комп'ютери зі штучним інтелектом очікується, що попит на ноутбуки високого класу також зросте. Крім того, виробники OLED-дисплеїв, які планують створення заводів з виробництва IT OLED-дисплеїв покоління 8.6, цього року збільшують свої плани з відвантаження OLED-дисплеїв для ноутбуків, готуючись до їх масового виробництва. Очікується, що поставки OLED-моніторів також зростуть на 139,9% р/р у 2024 році. Хоча поставки OLED-дисплеїв для телевізорів, за прогнозами, зростуть на 34,8% у 2024 році, цей показник все ще нижчий, ніж у 2022 році. Тому виробникам панелей необхідно нарощувати виробництво OLED-моніторів, щоб максимізувати потужності своїх заводів з виробництва OLED-дисплеїв покоління 8.5".

Прогнозується, що Samsung Display матиме найбільшу частку к сегменті OLED-дисплеїв з великою площею - 52,5%, потім йдуть LG Display - 33,1% та EDO - 10,1%.

Корейські виробники, як очікується, будуть домінувати в поставках OLED-дисплеїв з великою площею з часткою 85,6% в цьому році, в порівнянні з 88,2% в 2023 році. Це зниження пояснюється зростанням присутності китайських виробників, частка яких, за прогнозами Omdia, зросте з 11,8% у 2023 році до 14,4% у 2024 році. Китайські виробники панелей зосереджені на поставках OLED-дисплеїв для планшетів і ноутбуків, оскільки вони планують створити заводи з виробництва IT OLED-дисплеїв покоління 8.6 у найближчому майбутньому.

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