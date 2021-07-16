Xiaomi впервые стала вторым крупнейшим вендором смартфонов

16 июля 2021 г., 15:55

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Согласно предварительным подсчетам аналитиков из Canalys, во второй четверти года мировой рынок смартфонов вырос на 12% «YoY». Мировая экономика постепенно восстанавливается от удара COVID-19, что позитивно влияет, в том числе, на рост потребительского спроса.

Samsung сохранила вершину рейтинга, оставив за собой 19% мирового рынка. Опередив Apple, впервые на вторую позиции поднялась Xiaomi. Слабый рост продаж на протяжении рассматриваемого периода позволил Apple оставить за собой лишь 14% рынка.

Успех Xiaomi во многом связывается с активной экспансией на международные рынки. В частности, поставки в Латинскую Америку выросли на 300%, а в Африку и Западную Европу — на 150% и 50% соответственно. Модели вендора ориентированы преимущественно на массовый рынок и их средняя стоимость почти на 40% и 75% ниже, нежели у Samsung и Apple. В то же время, стабильный рост демонстрирует и премиум-сегмент, однако здесь, несмотря на наличие успешных моделей (Mi 11 Ultra), Xiaomi находится в жестком конкурентном прессинге с Oppo и Vivo.

Исходя из набранных темпов роста и принимая во внимание проблему с возможным дефицитом компонентов, способную нанести неожиданный удар по любому участнику Тор-5, аналитики полагают, что в обозримой перспективе Xiaomi имеет все шансы оказаться ведущим мировым поставщиком смартфонов.

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