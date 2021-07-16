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Технология AMD FidelityFX Super Resolution доступна для разработчиков на GPUOpen

16 июля 2021 г., 16:25
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Технология AMD FidelityFX Super Resolution доступна для разработчиков на GPUOpen

Компания AMD объявила о доступности исходного кода недавно анонсированной технологии пространственного масштабирования AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), которую теперь смогут использовать разработчики игр на GPUOpen. FSR теперь также доступна разработчикам в двух самых популярных игровых движках:

  • Unity: специальная предварительная бета-версия Unity 2021.2 HDRP.

  • Unreal Engine: патч, который можно применить к версии 4.26 Unreal Engine.

FSR — это решение с открытым исходным кодом с широкой поддержкой API, что позволяет разработчикам легко интегрировать эту технологию в новые и существующие игры. Технология поддерживается более чем 100 процессорами AMD с графикой Radeon и графическими процессорами AMD, а также графическими процессорами других компаний. FSR разработан для увеличения частоты кадров до 2,4 раз при разрешении 4K в режиме «Производительность» в некоторых играх, обеспечивая при этом высокое качество игрового процесса с высоким разрешением.

Кроме того, несколько новых игр добавят поддержку FSR в ближайшие недели. Общее количество поддерживаемых FSR игр достигнет 12 всего за несколько недель с момента запуска этой технологии:

  • Arcadegeddon (16 июля),

  • Necromunda: Hired Gun (16 июля),

  • Edge of Eternity (21 июля),

  • Resident Evil Village (в этом месяце).

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