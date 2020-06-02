Apple инвестирует 330 млн долл. в производство MicroLED

Как сообщает CENS, ссылаясь на собственные источники, компания Apple намерена вложить треть миллиарда долларов в производство панелей MicroLED.
Речь идет о сотрудничестве с тайваньскими компаниями Epistar и AU Optronics.
Стоит отметить, что по сравнению с OLED панели на базе MicroLED имеют более высокую яркость и охват цветового диапазона, лучший угол обзора, плюс к этому потребляют меньше энергии.
Согласно имеющейся информации MicroLED могут появиться в Apple Watch 6.
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