Apple инвестирует 330 млн долл. в производство MicroLED

2 июня 2020 г., 14:45

Как сообщает CENS, ссылаясь на собственные источники, компания Apple намерена вложить треть миллиарда долларов в производство панелей MicroLED.



Речь идет о сотрудничестве с тайваньскими компаниями Epistar и AU Optronics.



Стоит отметить, что по сравнению с OLED панели на базе MicroLED имеют более высокую яркость и охват цветового диапазона, лучший угол обзора, плюс к этому потребляют меньше энергии.



Согласно имеющейся информации MicroLED могут появиться в Apple Watch 6.

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