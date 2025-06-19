Звільнення iPadOS

19 июня 2025 г., 17:25

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Пам’ятаєте ту рекламу Apple про iPad, де дитина постійно щось робить на планшеті, а на запитання «що ти робиш на комп’ютері?» відповідає – What’s a computer? Її суть полягала в тому, що iPad – це сучасна платформа, яка, не є комп’ютером у звичному нам форматі, все одно виконує всі необхідні завдання. Тоді Apple (і цілком справедливо!) отримала чимало критики за те, що обмеження iPadOS робили iPad значно менш зручним пристроєм порівняно з Mac у зв’язці з macOS.

Численні спроби Apple розв'язати цю проблему та вигадати нові багатовіконні рішення для iPadOS (згадаємо не до добра Stage Manager) не приживались. Складалося враження, що Apple зайшла в глухий кут у розвитку iPadOS. Але ось на цьогорічній WWDC компанія представила нову багатовіконну систему, яку вже добре знають мільйони користувачів – адже вона дуже нагадує роботу з вікнами в macOS чи навіть Windows: повноцінні вікна!

За замовчуванням програми відкриваються на весь екран, тож для звичайних користувачів, яким зручно працювати з одним застосунком, нічого не змінюється. Але тепер майже будь-яке вікно можна змінити в розмірі й зручно розташувати на екрані – система це запам’ятає, і наступного разу програма відкриється в тому ж вигляді та в тому ж місці. Крім того, вікна отримали знайому систему «світлофорних» кнопок з macOS: червона – закриває, зелена – розгортає на весь екран, а жовта в macOS згортає у Dock. Що вона робить в iPadOS – поки не зовсім ясно. Можливо, це ще обмеження першої бети.

Але нововведення на цьому не закінчуються. У зв’язці з клавіатурою iPad тепер має покращений курсор (миші? трекпада?), яким значно зручніше керувати вікнами й іншими елементами інтерфейсу. І до всього цього додалося повноцінне меню у верхній частині екрана, за допомогою якого користувачі можуть швидко отримати доступ до налаштувань і команд застосунків. Я пожертвував своїм iPad Pro з процесором M4, щоби протестувати нову версію системи, і мені дуже сподобалися ці зміни. Можу вже впевнено сказати, що iPad з iPadOS 26 реально починає конкурувати з Mac у боротьбі за мій робочий час.

Найдивніше для мене – що Stage Manager усе ще присутній. Втім, у macOS він теж співіснує зі звичайним керуванням вікнами. Можливо, від початку він настільки відбив у мене бажання ним користуватися, що я навіть не готовий спробувати його з новою логікою вікон. Але зі Stage Manager чи без нього, iPadOS починаючи з версії 26 стає справді цікавою варіацією комп’ютерної платформи. За масштабами прориву я б порівняв це з додаванням підтримки копіювання й вставки тексту та зображень, які, як би складно в це не було повірити, були відсутні на платформі кілька перших років її існування. Словом, думаю, Apple очікує новий стрибок продажів iPad, навіть якщо це частково канібалізує продажі комп’ютерів Mac.

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