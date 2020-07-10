Western Digital представила Ultrastar и WD Gold емкостью до 20 ТБ

10 июля 2020 г., 11:05

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Компания Western Digital обновила портфель решений для дата-центров.



Помимо HDD Ultrastar на 18 ТБ и 20 ТБ, семейство WD Gold пополнили новые HDD CMR — на 16 ТБ и 18 ТБ. Также стала доступна обновленная линейка платформ Ultrastar JBOD и гибридный сервер хранения Ultrastar с жесткими дисками CMR объемом 16 ТБ и 18 ТБ.

«Жесткие диски корпоративного уровня по-прежнему будут доминировать на рынке хранилищ, поскольку просто нет другого экономически выгодного аналога для масштабирования. Мы ожидаем, что объемы поставок эксабайтных дисков в ближайшем будущем вырастут на 32,5% CAGR, достигнув 1,9 зетабайта к 2024 году», заявил Джон Чен, вице-президент TRENDFOCUS.



Western Digital продолжает внедрять инновации в таких направлениях как энергопотребление, механическое проектирование, материалы и технологии записи. Анонсированные в сентябре 2019 года, то Ultrastar DC HC650 SMR на 20 ТБ и Ultrastar DC HC550 CMR на 16 ТБ и 18 ТБ — первая в отрасли коммерческая реализация технологии EAMR. Дизайн HelioSeal и первый в отрасли TSA обеспечивают высокую энергоэффективность, точность и плотность записи, как утверждается. Девятидисковые накопители также позволяют клиентам более эффективно проводить масштабирование систем, значительно сокращая расходы. Комбинация технологий IsoVibe и ArcticFlow снижает возврат накопителей на 62% по сравнению с платформами Western Digital предыдущего поколения.



После недавнего выпуска WD Gold NVMe SSD, компания Western Digital снова расширила семейство WD Gold моделями CMR HDD на 16 Тб и 18 ТБ. Решения доступны уже сейчас с пятилетней гарантией. Новые жесткие диски WD Gold CMR специально предназначены для использования в системах серверов и хранения корпоративного класса, больших рабочих нагрузок и широкого спектра big data-приложений.



По уверениям производителя, с MTBF до 2,5 млн. часов HDD WD Gold — новый уровень надежности и долговечности, а также защита от вибрации и стабильная производительность. Линейка WD Gold рассчитана на рабочую нагрузку до 550 ТБ в год — это наивысший показатель среди всех 3,5-дюймовых жестких дисков. Портфель оснащен технологией Western Digital HelioSeal, которая обеспечивает высокую производительность при низком энергопотреблении.



Также, Western Digital представила Ultrastar Data60, Data102 JBOD и сервер хранения Serv60 + 8. Эти продукты модернизировали для использования Ultrastar DC HC550 CMR HDD корпоративного класса на 16 ТБ и 18 ТБ. Новые платформы с разрешением до 1,836 ПБ в 4U также доступны с пятилетней гарантией. Ожидается, что в следующем квартале появятся платформы Ultrastar с обновлением до жестких дисков Ultrastar DC HC650 SMT объемом 20 ТБ.



Ultrastar Data60 и Data102 — ключевые элементы инфраструктуры хранения и SDS следующего поколения. Ultrastar Serv60 + 8 — гибридный сервер хранения большой емкости. Платформы Ultrastar отвечают требованиям крупных корпоративных клиентов, гипермасштабируемых и корпоративных ЦОД, поставщиков облачных услуг и интеграторов. Все они нуждаются в общих HDD высокой плотности или гибридных хранилищах. Data60 и Data102 позволяют ловко определять комбинации HDD and SSD с помощью 24 слотов, сконфигурированных с SSD. Serv60 + 8 предлагает выбор процессоров, памяти и накопителей. Таким образом, бизнесы могут сбалансировать мощности, производительность и стоимость.



Western Digital внедрила две инновации в дизайн платформ для повышения надежности данных. Запатентованная технология IsoVibe обеспечивает стабильную производительность даже при серьезных нагрузках. Кроме того, технология ArcticFlow позволяет накопителям работать при более низких и постоянных температурах, чем обычные системы. Это помогает снизить скорость вращения вентиляторов, вибрацию, энергопотребление, шум и, в конечном итоге, увеличить надежность.



«Сегодня поставщики облачных услуг и системные интеграторы имеют одну общую черту: всем им требуется многоуровневая стратегия хранения, которая использует несколько технологий для большого потока данных и соответствующих рабочих нагрузок. В отличие от других компаний, Western Digital разрабатывает, производит и реализовывает NAND, SSDs, HDDs и платформы. Портфель решений для дата-центров позволяет нам предлагать правильные инновации в нужное время и решать задачи по инфраструктуре всех корпоративных клиентов в любом масштабе», — сказал Юсуф Джамал, старший вице-президент Western Digital, Devices and Platforms Business.

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