Активность шпионских приложений в период карантина выросла в полтора раза

10 июля 2020 г., 10:25

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Компания Avast обнаружила, что использование шпионских программ (в том числе и тех, которые установлены незаметно от пользователя) в мире увеличилось на 51% в период карантина в марте-июне, по сравнению с январем-февралем.

Stalkerware (шпионское, сталкерское) – неэтичное ПО, которое позволяет людям отслеживать местоположение другого человека, получать доступ к его личным фотографиям и видео, перехватывать электронные письма, текстовые сообщения и сообщения в мессенджерах, например в таких как WhatsApp и Facebook, а также прослушивать телефонные звонки и делать скрытые записи разговоров через Интернет. Как правило, такие программы тайно устанавливают на смартфоны жертв ревнивые супруги, бывшие партнеры, заинтересованные родители, иногда даже друзья.

Примечательно, что среди всего спектра сталкерского ПО Avast также обнаружил ряд приложений, с темой COVID-19, которые были предназначены для шпионажа за пользователями. Они собирали больше информации, чем требовалось для их функционирования.

Нередко смартфоны остаются незащищенными по вине самих пользователей. По данным Pew Research, более четверти мобильных пользователей не используют защиту блокировки экрана на своих смартфонах, и чуть более половины не используют ни отпечатки пальцев, ни PIN-коды для обеспечения конфиденциальности своих устройств. Это дает возможность посторонним незаметно установить шпионское приложение. Ведь это занимает менее минуты.

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