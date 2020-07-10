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Когнитивные службы Azure получают новую функциональность

10 июля 2020 г., 11:45
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Когнитивные службы Azure получают новую функциональность

Microsoft продолжает расширять возможности облачных служб искусственного интеллекта, добавляя новые прикладные программные интерфейсы в серию Azure Cognitive Services API.

В эту среду компания представила ориентированный на сферу здравоохранения интерфейс текстовой аналитики и сделала общедоступными ранее анонсированные ею Cognitive Services API — Custom Commands и Form Recognizer.

Text Analytics for Health это новая функциональность существующего Text Analytics API. Предлагаемая пока только в ознакомительных целях, она служит для извлечения осмысленной информации из неструктурированных медицинских данных. Microsoft объединяет Text Analytics for Health и API Cognitive Search для создания поисковой системы COVID-19.

Custom Commands — расширение службы Azure Speech Cognitive Service — упрощает создание приложений, управляемых голосовыми командами. Оно предназначено для сценариев с чётко определёнными наборами переменных, например, для контроля термостатов умного дома, и использует комбинацию Speech to Text (для распознавания речи), Language Understanding и Text to Speech (для генерирования голосовых ответов).

Form Recognizer помогает разработчикам быстро обрабатывать большие объемы цифровой документации, извлекая из неё информацию без использования каких-либо знаний и навыков из области наук о данных,

Кроме того Microsoft объявила о добавлении поддержки 15 новых голосов в прикладной интерфейс Neural Text to Speech API.

Azure Cognitive Services позволяют разработчикам использовать вызовы API для быстрого добавления в свои приложения интеллектуальных функций поиска, работы с речью, визуальными образами. Многие из этих когнитивных сервисов доступны в контейнерах, благодаря чему, по утверждению представителей Microsoft, создаваемые ИИ-системы легко масштабируются, работают стабильно и лучше поддерживают управление данными.


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