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Western Digital дополнила серию WD_BLACK накопителем PCIe Gen4

4 февраля 2022 г., 16:35

Western Digital дополнила серию WD_BLACK накопителем PCIe Gen4

Western Digital объявила о расширении портфолио WD_BLACK новыми твердотельными накопителями.

Как отмечается WD_BLACK SN770 NVMe улучшает скорость игровых компьютеров и продлевает игровой процесс, повышая производительность до 40%, а энергоэффективность — до 20%,  по сравнению с предыдущим поколением.

WD_BLACK SN770 NVMe оснащен интерфейсом PCIe Gen4, обеспечивающим сверхвысокую скорость чтения до 5150 МБ/с (для моделей емкостью 1ТБ и 2ТБ).

Накопитель является доступным вариантом для геймеров, желающих перейти на Gen4, а также совместим с системами Gen3. Созданный специально для компьютерных игр, он предлагает идеальное решение для геймеров и тех, кто предпочитает самостоятельно оптимизировать компьютер.

Твердотельный накопитель WD_BLACK SN770 NVMe доступен для покупки, начиная с сегодняшнего дня, в интернет-магазине Western Digital, а также у розничных продавцов и реселлеров. Рекомендованная розничная цена — от $59 до $269. Накопитель доступен в емкости 250ГБ, 500ГБ, 1ТБ и 2ТБ.

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