Western Digital дополнила серию WD_BLACK накопителем PCIe Gen4

4 февраля 2022 г., 16:35

Western Digital объявила о расширении портфолио WD_BLACK новыми твердотельными накопителями.



Как отмечается WD_BLACK SN770 NVMe улучшает скорость игровых компьютеров и продлевает игровой процесс, повышая производительность до 40%, а энергоэффективность — до 20%, по сравнению с предыдущим поколением.



WD_BLACK SN770 NVMe оснащен интерфейсом PCIe Gen4, обеспечивающим сверхвысокую скорость чтения до 5150 МБ/с (для моделей емкостью 1ТБ и 2ТБ).



Накопитель является доступным вариантом для геймеров, желающих перейти на Gen4, а также совместим с системами Gen3. Созданный специально для компьютерных игр, он предлагает идеальное решение для геймеров и тех, кто предпочитает самостоятельно оптимизировать компьютер.



Твердотельный накопитель WD_BLACK SN770 NVMe доступен для покупки, начиная с сегодняшнего дня, в интернет-магазине Western Digital, а также у розничных продавцов и реселлеров. Рекомендованная розничная цена — от $59 до $269. Накопитель доступен в емкости 250ГБ, 500ГБ, 1ТБ и 2ТБ.

Dell PowerStore – абсолютная готовность к инновациям в IT