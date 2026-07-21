Для війська за пів року законтрактовано БПЛА на 333,6 млрд грн – вдвічі більше ніж торік

21 июля 2026 г., 8:25

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Агенція оборонних закупівель ДОТ за дорученням Міноборони упродовж I півріччя законтрактувала безпілотних літальних апаратів на 333,6 млрд грн – удвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Серед типів БпЛА найбільше законтрактовано FPV.

Закупівлі здійснювались з використанням різних інструментів, зокрема державного маркетплейса зброї DOT-Chain Defence. Там бойові підрозділи за бюджетні кошти самостійно обирають необхідні засоби. Агенція бере на себе організаційну частину – від укладання контрактів до оплати та контролю логістики. Завдяки цьому середній термін доставки засобів з наявності через маркетплейс становить 9 днів.

У березні Міноборони впровадило новий підхід до оборонних закупівель дронів. Відтепер потреба у дронах формується на основі якісних даних з поля бою – це мінімізує людський фактор і субʼєктивний вплив, а також знижує корупційні ризики. Такий підхід використовується при прямих закупівлях безпілотних систем. Це дає змогу державі закуповувати лише ті БпЛА, які реально працюють, вражають цілі та довели ефективність на фронті.

Також Агенція здійснює закриті конкурентні торги для частини безпілотних систем на основі тактико-технічних характеристик від Генштабу. Це дозволяє залучити до процесу максимально широке коло учасників. Такий підхід уже довів свою ефективність в іншій групі засобів – під час конкурентної закупівлі далекобійних 155-мм боєприпасів, де вдалося досягти економії понад 16%.

Крім того, Міноборони спільно з Кабміном та АОЗ ДОТ запровадило механізм коригування вартості контрактів на оптоволоконні дрони. Це дозволило зберегти безперебійне контрактування та постачання відповідних типів засобів у період різкого зростання світових цін на оптичне волокно.

Раніше Міноборони повідомляло про запуск першого етапу проєкту «Базовий рівень». Він передбачає мінімально гарантований рівень щомісячного забезпечення підрозділів засобами БпЛА найбільш необхідних типів: FPV-дрони (на радіозв’язку та оптоволокні); «мавіки»; бомбери; крила-розвідники; легкі мідлстрайки. На першому етапі до пілотного проєкту увійдуть військові частини, які безпосередньо утримують смугу оборони та ведуть активні бойові дії.

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