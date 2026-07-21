Microsoft розширює співпрацю з AMD та розгортає нові процесори Instinct та EPYC у хмарі Azure

21 июля 2026 г., 9:35

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AMD оголосила про розширення стратегічного партнерства з Microsoft, що охоплює графічні (GPU) та центральні процесори (CPU), мережеве обладнання та програмне забезпечення на платформі Microsoft Azure.





Як зазначається, у центрі цієї угоди - масштабне розгортання стійкової системи AMD Helios Rackscale Solution. Це рішення призначене для забезпечення виводу (інференсу) передових AI-моделей для самої Microsoft, її клієнтів та сервісів Azure AI. Поставки систем Helios замовникам, зокрема Microsoft, розпочнуться у другій половині 2026 року.





Платформа AMD Helios поєднує графічні прискорювачі AMD Instinct MI455X, процесори 6-го покоління AMD EPYC «Venice», мережеву інфраструктуру Pensando та програмне забезпечення ROCm у відкриту інтегровану стійкову систему для масштабного навчання та інференсу штучного інтелекту. Окрім цього, хмара Azure поповниться двома новими серіями віртуальних машин на базі процесорів EPYC «Venice»: Azure HDv2, орієнтованою на системи агентного AI та конвеєри даних, та Azure HXv2, призначеною для проектування напівпровідникових систем.





Партнерство також поширюється на мережевий рівень, який з'єднує та масштабує інфраструктуру Azure. Будуючи роботу на базі DPU-процесорів AMD Pensando, компанії інтегрують технології AMD із системою Azure Boost для підвищення мережевої продуктивності, ефективності та швидкості обробки з'єднань у хмарних масштабах. Розробники великих моделей зможуть використовувати інфраструктуру AMD для навчання та обслуговування AI-систем, тоді як корпоративні клієнти отримають можливість розгортати виробничі навантаження через сервіс Azure Foundry Managed Compute.





«AMD і Microsoft роками разом будували високопродуктивну інфраструктуру, і сьогодні ми поширюємо це партнерство на весь стек AI-рішень AMD в Azure», зауважила голова та виконавчий директор AMD Ліза Су (Lisa Su). Зі свого боку голова та виконавчий директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) підкреслив: «Клієнти шукають AI-інфраструктуру, оптимізовану для широкого спектра завдань — від навчання та інференсу до підготовки даних, пошуку та навчання з підкріпленням. Завдяки співпраці з AMD ми розширюємо портфель Azure за допомогою AMD Helios, даючи клієнтам продуктивність, масштаб і вибір, необхідні для створення та запуску AI-додатків наступного покоління».





Поглиблення співпраці між Microsoft та AMD свідчить про прагнення одного з найбільших хмарних провайдерів світу диверсифікувати свою апаратну інфраструктуру для штучного інтелекту. Інтеграція повного вертикального стека AMD - від нових процесорів EPYC «Venice» та графічних прискорювачів Instinct MI455X до мережевих DPU Pensando - створює повноцінну відкриту альтернативу для дата-центрів Azure, зменшуючи залежність від одного апаратного постачальника.





Ставка на розгортання системи Helios у другій половині 2026 року підкреслює зміщення фокусу індустрії з чистого навчання моделей на їхній масштабний та ефективний інференс (вивід) у реальних продуктах. Водночас поєднання обчислювальних чипів із мережевими рішеннями Pensando та Azure Boost демонструє, що головним вузьким місцем сучасних AI-дата-центрів стає швидкість передачі даних між серверами, вирішення якого є критичним для подальшого масштабування хмарних послуг.

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