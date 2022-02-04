Panasonic за 9 месяцев получила рекордные доход - 47,21 млрл долл. и прибыль - 1,4 млрл долл.

4 февраля 2022 г., 15:55

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Японская корпорация Panasonic представила финансовые результаты за девять месяцев 2022 финансового года, которые закончились 31 декабря 2021 г.



Так консолидированный объем продаж вырос на 11% с 4873,3 до 5423,4 млрд иен (42,42 млрл долл. до 47,21 млрл долл.) . А чистая прибыль акционеров поднялась на 15% до 195,6 млрд иен (1,4 млрл долл.) .



Продажи на внутреннем рынке выросли преимущественно за счет промышленного оборудования, а также продуктов для информатизации и коммуникации. Продажи за рубежом также увеличились, в основном за счет увеличения продаж автомобильных аккумуляторов и промышленного оборудования.



Как отмечается, первые девять месяцев финансового года характеризовались продолжающимся восстановлением глобальной экономики, обусловленным временной стабилизацией распространения (новых случаев) COVID-19 в Японии, США и странах Европы. В то же время сохранялась неопределенность в связи с подорожанием природных ресурсов, ростом цен ввиду ограниченности поставок, а также сохраняющимся беспокойством в отношении новых штаммов COVID-19. В силу вышеперечисленного общая экономическая ситуация остается неопределенной, однако экономика в мире и Японии все-таки проявляет признаки относительного восстановления.



В этих условиях Panasonic продолжает контролировать фиксированные расходы в соответствии с бизнес-обстановкой и стремится отвечать новым возможностям, отражающим общественные изменения, вызванные COVID-19. Компания продолжит оптимизацию управленческой структуры, реализуя финальную часть своей Среднесрочной стратегии, представленной в 2020 финансовом году. Кроме того, во всех сферах своей деятельности Panasonic будет определять перспективные области для проактивного развития и повышать собственную конкурентоспособность в этих направлениях.



В сентябре 2021 года корпорация завершила приобретение 80% акций американской компании Blue Yonder Holding, одного из ведущих мировых поставщиков специализированного программного обеспечения для цепочек поставок. В результате, после приобретения еще 20% акций в июне 2020 г. корпорация сделала Blue Yonder своей полной дочерней компанией. Объединение возможностей программной платформы Blue Yonder, обеспечивающей самые совершенные возможности в области искусственного интеллекта и машинного обучения, с многолетним производственным опытом, конечными устройствами, IoT-приложениями и сенсорными технологиями Panasonic позволит разрабатывать и предлагать заказчиками принципиально новые решения. Поглощение Blue Yonder призвано ускорить реализацию общего видения Autonomous Supply Chain (автоматизация цепочек поставок). Кроме того, сокращая энергопотребление и внедряя более рациональное потребление природных ресурсов, корпорация Panasonic рассчитывает усилить свой вклад в защиту окружающей среды и распространение принципов устойчивого общества.



В октябре 2021 года корпорация также упразднила существующую дивизиональную систему управления и приступила к переходу к новой системе операционных компаний под эгидой холдинга. В рамках новой структуры Panasonic продолжит реализацию своей среднесрочной стратегии и подготовку к окончательному запуску операционных компаний 1 апреля 2022 года.



Прогноз на 2022 финансовый год по ключевым показателям остался без изменений. Консолидированный объем продаж на уровне 7300,0 млрд йен, операционная прибыль - 370,0 млрд йен, чистая прибыль - 240,0 млрд йен.

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