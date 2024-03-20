Новий підрозділ АІ в Microsoft очолить співзасновник DeepMind Мустафа Сулейман

20 марта 2024 г., 9:35

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Microsoft заявила у вівторок, що найняла колишнього співзасновника стартапу штучного інтелекту DeepMind, який Google придбав у 2014 році, Мустафу Сулеймана (Mustafa Suleyman). Він очолить ініціативи Copilot AI і стане виконавчим віце-президентом та генеральним директором Microsoft AI, підпорядковуючись генеральному директору Сатьї Наделла (Satya Nadella).



Як зазначає CNBC, у структурі Google DeepMind стала лідером у дослідженнях АІ, отримавши широку увагу ЗМІ. Це своєю чергою дуже зацікавило Ілона Маска, який намагався протистояти зростанню Google, створивши некомерційну лабораторію штучного інтелекту OpenAI.



Сулейман покинув материнську компанію Google Alphabet у 2022 році і став співзасновником і генеральним директором стартапу Inflection AI. Карен Симонян (Karén Simonyan), співзасновник Inflection AI і її головний науковий співробітник, також приєднується до Microsoft в якості головного наукового співробітника Microsoft AI разом з «кількома» робітниками стартапу, написав Наделла в службовій записці Microsoft.



Нова група Microsoft AI працюватиме над чат-ботом Copilot, який з’являється в Bing, Windows та інших продуктах Microsoft. Споживчі AI-продукти і дослідження також потраплять у сферу діяльності цієї групи. Михайло Парахін (Michael Parakhin), генеральний директор з реклами та веб-сервісів і керівник команди розробників Copilot, Bing і Edge, приєднається до нової організації під керівництвом Сулеймана. Також у команду увійде Міша Біленко (Misha Bilenko), корпоративний віце-президент Microsoft з генеративного штучного інтелекту.



«Я знаю Мустафу вже кілька років і дуже захоплююся ним як засновником DeepMind і Inflection, а також як візіонером, творцем продуктів і організатором новаторських команд, які реалізують сміливі місії», - написав Сатья Наделла.



Деміс Хассабіс (Demis Hassabis), ще один співзасновник DeepMind, залишається в Google DeepMind. СТИС зазначає, що Google є одним з найбільших конкурентів Microsoft у галузі АІ, але зіткнувся з низкою проблем, пов’язаних з її чат-ботом Gemini та сервісами, що генерує зображення.



Минулого місяця Google вилучив інструмент генерації зображень після низки суперечок, включаючи історичні неточності та суперечливі відповіді.



В Inflection AI, яка минулого року заявила, що Microsoft інвестувала в неї, працює 70 осіб, і більшість з них наймає Редмонд, повідомив CNBC представник стартапу. Тобто він набагато менший, ніж OpenAI, який залишається ключовим стратегічним партнером Microsoft. Останнім часом остання працює над тим, щоб надати клієнтам доступ до моделей штучного інтелекту від інших компаній, зокрема французького стартапу Mistral.



Тим часом Inflection, згідно з повідомленням у блозі, найняла нового генерального директора, колишнього керівника Mozilla Шона Уайта (Sean White). Раніше Inflection презентувала чат-бота під назвою Pi, схожого на ChatGPT від OpenAI. Стартап заявив, що зосередиться на створенні кастомних моделей для комерційних клієнтів.

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