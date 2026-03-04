 
`

Temerland запускає роботизовану платформу Гном-НД для дистанційного запуску FPV

4 марта 2026 г., 8:35
Український розробник безпілотних систем Temerland представив свою нову розробку - наземний роботизований комплекс Гном-НД, який виконує роль мобільного носія FPV-дронів. 

Платформа створена для автоматизації інженерних, логістичних та спеціальних військових завдань, дозволяючи виконувати місії без безпосередньої присутності водія чи оператора в зоні ризику.

Однією з ключових особливостей Гном-НД є його універсальна колісно-гусенична ходова частина, яка забезпечує високу прохідність на складному рельєфі. Система дозволяє оператору здійснювати дистанційний запуск та керування дронами кількома способами: через традиційний радіоканал або за допомогою оптики, що є критично важливим в умовах активної роботи ворожих засобів РЕБ.

Керування польотом FPV-дронів може відбуватися як напряму з пульта оператора, так і через інтегровану систему керування ДКП. Розробники наголошують, що таке рішення не лише розширює радіус дії безпілотної авіації, але й значно мінімізує ризики для особового складу, дозволяючи запускати повітряні дрони з безпечної відстані або з укриття.

Поява систем на кшталт Гном-НД від Temerland ознаменує новий етап у розвитку тактики застосування безпілотників. Концепція «носія носіїв» (дрона-матки) переходить із повітряного простору на землю. Використання наземної платформи як стартового майданчика дозволяє економити заряд батареї повітряних FPV-дронів, доставляючи їх ближче до цілі по землі, що збільшує їхній бойовий радіус та час перебування в повітрі.

Крім суто військового застосування, такі роботизовані комплекси мають високий потенціал у цивільній сфері - від дистанційного обстеження небезпечних об'єктів до логістики у зонах стихійного лиха. Temerland фактично створює багатофункціональну екосистему, де наземний робот стає інтелектуальним хабом для цілого рою автономних одиниць.

