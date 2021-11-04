Google снова нацелилась на облачный контракт Пентагона

4 ноября 2021 г., 17:15

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Спустя три года после того, как сопротивление сотрудников вынудило Google отказаться от работы над программой Пентагона, в которой использовался искусственный интеллект, компания активно работает над новым предложением по предоставлению своих технологий военным.



На контракт, известный как Joint Warfighting Cloud Capability, также претендуют Microsoft и Amazon. Он заменит облачный проект JEDI с бюджетом в 10 млрд долл. на 10 лет, который Пентагон «похоронил» этим летом после долгой судебной тяжбы с Amazon. Точный размер нового контракта неизвестен, его длительность составляет половину срока действия JEDI, а присуждён он будет не одной, а нескольким компаниям, имена которых планируется объявить в апреле.



Возобновление программы, направленной на модернизацию облачных технологий Пентагона и поддержку использования ИИ для получения преимущества на поле боя, дало Google шанс вернуться к участию в торгах. Это также станет проверкой решимости руководства компании сопротивляться нажиму сотрудников.



Стремящаяся сократить разрыв с Amazon и Microsoft, двумя лидерами индустрии облачных вычислений, Google в сентябре присудила подготовке предложения для Минобороны «жёлтый код» важности. Это позволило отвлечь инженеров с других направлений и сконцентрировать их на военном проекте.



По информации из неофициальных источников, во вторник гендиректор Google Cloud, Томас Куриан (Thomas Kurian), встретился с высокопоставленными чиновниками Пентагона, чтобы изложить аргументы в пользу своей компании. О том, может ли Google сделать заявку на участие в военном проекте, Минобороны должно уведомить её в ближайшие недели.



Неясно, нарушит ли работа на Пентагон принципы гуманного использования ИИ, разработанные Google после того, как в 2018 г. протесты более 4 тысяч сотрудников компании побудили её отказаться от продления проекта Maven, в котором интеллектуальный анализ видео мог использоваться для улучшения эффективности выбора целей боевыми дронами. Правила Пентагона об ограничении внешнего доступа к конфиденциальным данным могут помешать Google контролировать, как применяются её технологии.



Очередная попытка Google по сближению с Пентагоном происходит в то время, когда сотрудники компании активно подталкивают её к расторжению контракта с израильскими военными. Этот проект под названием Project Nimbus предусматривает предоставление облачных услуг Google правительственным организациям по всему Израилю. Открытое письмо активистов Google с таким призывом было опубликовано в сентябре газетой Guardian.

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