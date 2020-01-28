Вспышка коронавируса может заметно повлиять на планы Apple

28 января 2020 г., 12:05

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Как сообщает Nikkei Asian Review, вспышка коронавируса в Китае может оказать заметное влияние на планы Apple по увеличению производства iPhone на 10% в первой половине нынешнего года.

Согласно имеющейся информации, Apple планировала произвести 80 млн смартфонов в первом полугодии 2020 г. Компания забронировала у своих подрядчиков в Китае 65 млн iPhone из нынешнего модельного ряда и до 15 млн устройств новой низкобюджетной модели, которую якобы должна представить в марте.

Однако массовое производство, которое должно было начаться в третью неделю февраля, может быть отложено из-за эпидемиологической ситуации, сообщает Nikkei.

К настоящему моменту, как сообщает Reuters, вспышка коронавируса уже унесла жизни более 100 человек и более 4,5 тыс. оказались в числе зараженных. И ситуация пока не стабилизируется. В Китае наложены ограничения на перемещения граждан. С учетом того, что сейчас в стране празднуют лунный Новый год и десятки миллионов человек выехали на каникулы со своих мест проживания, неизвестно, когда они вернутся и как это может повлиять на работу предприятий.

Основные мощности по выпуску iPhone сосредоточены в Шенчжене, где расположены фабрики Foxconn (Hon Hai Precision Industry) и недалеко от Шанхая - предприятия Pegatron. Все это в 500 км от г. Ухань, эпицентра распространения коронавируса 2019-nCoV. Будут ли закрыты на карантин эти предприятия пока не известно.

Акции Apple вчера упали в цене на 3%. Вполне вероятно, что на это повлияла сложившаяся ситуация в Китае.

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