F5 выпустила NGINX Controller 3.0

28 января 2020 г., 11:15

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F5 Networks вчера совместила объявление результатов очередного финансового квартала с анонсом NGINX Controller 3.0, первого магистрального продукта, выходящего после покупки в марте прошлого года разработчика высокопроизводительного открытого веб-сервера NGINX за 670 млн долл.

NGINX Controller объединяет широкий ассортимент сервисов приложений, включая балансировку нагрузок, управление API, аналитику и сервисную сеть (service mesh), в целях консолидации инструментария DevOps и ускорения развёртывания приложений.

По словам Гаса Робертсона (Gus Robertson), генерального менеджера NGINX в F5, новый продукт демонстрирует уникальные преимущества объединённых NGINX и F5. «Controller 3.0 предоставляет основу для масштабного самообслуживания разработчиков и DevOps. Согласно нашему замыслу, пользовательский опыт сосредоточен на самом важном активе предприятий: их приложениях. Это большой отход от предыдущих решений, ориентированных на инфраструктуру», — заявил он.

Контроллер NGINX не привязан к конкретным облачным платформам, благодаря чему может применяться для обеспечения единообразных служб приложений для многооблачных внедрений. Он также предлагает интеграцию с основными поставщиками инструментов CI/CD, такими как Ansible и Datadog.

По итогами своего I-го квартала фискального 2020 года F5 превзошла рыночные прогнозы, Чистая прибыль без учета GAAP за первый квартал составила 155,4 млн долл., или $2,55 на акцию, против ожидавшихся $2,43. Выручка достигла 569,3 млн долл., увеличившись на 5% по сравнению с I кварталом 2019 года, благодаря 50-процентному росту поступлений от программных решений.

В заявлении руководства подчёркивается, что всего за пару лет F5 отошла от имиджа аппаратной компании и сосредоточилась, в первую очередь, на создании портфеля сервисов, работающих в любом облаке и пригодных для внедрения в каждом датацентре.

Во II квартале F5 рассчитывает на доход от 580 до 590 млн. долл. (без учета GAAP) или $2,14–2,17 на акцию. Этот прогноз учитывает ожидаемый вклад Shape Security, провайдера онлайновой безопасности, купленного в декабре за 1 млрд долл.

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