Враження від iPad Pro M4

9 августа 2024 г., 18:10

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Як я вже згадував раніше, я не надто планував купувати новий iPad. Мене майже влаштовував старенький iPad Pro із 2018 року. В принципі, з повноцінним комп'ютером необхідність iPad істотно знижується. Але є досить багато сценаріїв, в яких iPad виявляється зручніше (наприклад, брати із собою в поїздку замість комп'ютера, лежати на дивані, читаючи книгу тощо). Для цього, звичайно, iPad Pro з найпотужнішим процесором у лінійці Apple не потрібний. Але іноді я редагую фотографії або відео у тому числі на планшеті, і це вже може бути виправданням.

Якщо потрібні ще виправдання для покупки саме iPad Pro з M4 як топової моделі, то факт, що він прослужить щонайменше 5-6 років, теж допомагає виправдати бізнес-кейс. У моєму випадку трейд-ін за старий iPad Pro ($230) плюс освітня знижка та гіфт-карта на $100 (купівля відбувалася під час літньої промо-кампанії), допомагають впоратися з гіркотою втрати грошей. Тим більше що оплата, що залишилася, «розмазана» відносно невеликими щомісячними сумами на 12 місяців нульового кредиту по Apple Card. А iPad радує вже зараз, що, зрозуміло, безцінно.

Чи тішить він насправді? Це коли iPhone змінюєш щороку, тому що гік і все-таке, то інкрементальні апдейти між версіями не так сильно впадають у вічі. А нормальні люди користуються iPhone по 3-4-5 років, і, змінюючи їх, відчувають цей вау-ефект від прогресу. Ось так і я, мабуть, із цим iPad Pro після 6 років: апгрейд однозначно відчувається. Принципово, звичайно, нічого не змінилося – це все ще та ж сама рамка навколо екрану, але інкрементальні апдейти дисплея, процесора, і форм-фактора, що накопичилися, дають зрозуміти, що прогрес все-таки рухається. Одне зменшення ваги (навіть у комбінації з клавіатурою – про це нижче) одразу частково виправдовує апгрейд, а є Apple silicon M4, подвійний OLED екран і т.д.

Одна з причин, через яку я схилявся до заміни Pro на Pro, і не хотів iPad Air – ProMotion екран із частотою оновлення 120Гц. Так, Ultra Retina XDR і ось це все – це чудово, перенесення кольорів, яскравість, контрастність – на висоті. Але для мене адаптивна частота оновлення екрана виявляється найважливішим фактором. У мене залишився ще iPad mini, в якому відсутність ProMotion добре помітна при скролінгу тексту, і це мене підштовхувало до покупки саме Pro. Але треба віддати належне екрану в сучасному iPad Pro – він вищий за всякі похвали, і якщо вам важливо те, на що і куди ви дивитеся, то не пошкодувати грошей на відмінний екран однозначно варто. Ні, навіть не так: неймовірний екран в iPad Pro абсолютно коштує грошей, які просять за цей планшет.

Оскільки мені не потрібна вся неймовірна продуктивність M4, я купив базову версію із 256ГБ пам'яті. А це означає, що у процесора в моєму планшеті жалюгідні 8ГБ оперативної пам'яті і лише 9 ядер. Звичайно ж, навіть цієї скромної кількості достатньо, щоб помітити набагато вищу швидкість роботи пристрою, порівняно з моделлю, яку він замінив. Ще б пак, 6 років процесорного прогресу все-таки. Програми стартують швидше, перемикання та відновлення програм із фонового режиму відбуваються дуже швидко. І режим мультизадачності з усіма цими множинами вікон, перемикачем ліворуч і наборами додатків (я вже плутаюсь, як це все називається, і як це працює) теж не пригальмовує, як це відбувалося на моєму попередньому iPad. До речі, про ОС та багатозадачність. Якщо почитати огляди iPad Pro M4, основний рефрен, який там проходить – це те, що це чудовий пристрій, обмежений можливостями самої iPadOS. Може бути, пристрій і обмежений, але я особисто сумую за часом «однозадачності», тому що всі ці багатозначні концепції вікон і додатків мене плутають і спантеличують. До речі, Samsung Tab S9 з Android дуже схожі відчуття. Припускаю, що це вже просто вікове.

Один із основних апгрейдів для мене – це перенесення камери Face ID у iPad Pro у середину верхньої кромки екрана (коли iPad знаходиться у ландшафтній орієнтації). Скільки разів я бачив повідомлення на екрані попередньої моделі про те, що сканер Face ID недоступний (оскільки він закритий пальцем однієї з рук, що тримають iPad) – не злічити. Тепер же цю проблему нарешті вирішено.

Досить велика секція в описі iPad Pro на сайті Apple присвячена тому, наскільки це тонкий пристрій. Здавалося б, Джоні Айв пішов, а його справа живе. Безумовно, портативність у планшеті важлива, особливо якщо ви додаватимете до нього ще клавіатуру, але ця боротьба за частки міліметрів мені не дуже зрозуміла. Особливо якщо все одно до iPad треба чіпляти зовнішній аксесуар, що збільшує його розміри. У руці потримати його без чохлів і клавіатур, звичайно, здорово, але в реальному житті – навіть у корпоративному середовищі, де планшети можуть використовуватися лікарями, продавцями, виконробами та ін – вони найчастіше одягнені в товстий чохол, що мінімізує ризики впустити і розбити пристрій. Але якщо ви – досить смілива людина, яка використовує планшет без зовнішнього захисту, то ви зможете оцінити інженерний геній дизайнерів Apple, які зробили такий тонкий і потужний пристрій. Дуже легко забути, що в цьому корпусі завтовшки всього лише кілька міліметрів і неймовірний екран, який кращий за екрани в MacBook Pro, і найпотужніший в лінійці Apple процесор, гігабайти пам'яті та сховища, камери, лідер і Face ID, не кажучи вже про акумулятор, якого вистачає цілий день.

До речі, про «впустити і розбити». Раніше одним із тригерів не купувати iPad Pro для мене стала потреба купувати нову Apple Magic Keyboard для iPad, тому що стара стала несумісною з новим iPad Pro. Клавіатура недешева і витрачати ці додаткові гроші не хотілося. Але якщо я все одно купив iPad, я вирушив на пошуки альтернатив, які привели мене до покупки Logitech Combo Touch – теж зовнішньої клавіатури для планшета. Вона, на відміну від багатьох інших альтернатив, використовує той же роз'єм на задній кришці iPad, що й рідна клавіатура Apple, тому вона не використовує Bluetooth, і вона не має своєї батареї. Що робить її тонкою та легкою – те, що потрібно для такого тонкого та легкого планшета. Як вже потім я виявив, клавіатура Logitech має ще одну перевагу: верхня частина клавіатури, куди вставляється iPad, є ще й чохлом, який за допомогою магнітів з'єднується з рештою клавіатури. Його можна зусиллям «відірвати» від клавіатурної частини і піти з планшетом, який залишається захищеним у чохлі.

На відміну від Apple Magic Keyboard, планшет у клавіатурі Logitech не «парить» у повітрі, а перебуває у більш «ноутбучному» положенні. Для моментів, коли треба пальцем тицьнути в екран, це виявляється зручніше. Для підтримки екрана в розкритому положенні у чохла є підставка, що відкидається, яка дозволяє встановлювати різний кут планшету. Здається, цю ідею Logitech підглянула у Microsoft з їхніми пристроями Surface.

Сама клавіатура – саме клавіші – дуже пристойна, текст на ній набирати комфортно, позначається клавіатурний досвід компанії. Один нюанс, в порівнянні з Apple Magic Keyboard для iPad: кнопка «/», яка ліворуч від Return, половинна – проте Return великий. На AMK вона повнорозмірна, але Return менша (Caps Lock теж, до речі). Choose your poison, як кажуть.

Щоправда, говорячи про зручність, треба згадати, що конфігурація з підставкою під планшет робить набір тексту з iPad + Combo Touch на колінах не найзручнішим процесом: по суті, доводиться притискати зап'ястями клавіатуру до ніг, щоб вся конструкція не сильно бовталася.

Logitech має й кілька інших недоліків. По-перше, клавіатура не має наскрізного порту USB-C для того, щоб можна було заряджати планшет, підключивши кабель прямо в клавіатуру, як це може робити Apple Magic Keyboard. По-друге, тачпад у клавіатури, хоч і великий, але все ж таки механічний, на відміну від суто сенсорного в AMK, що спочатку створювало незвичні відчуття, хоча потім я трохи звик. Все-таки тачпади у Apple вище будь-яких похвал, і будь-яке відхилення від них відчувається дивно. І останнє – дуже вже на клавіатурі Logitech і чохлі залишаються помітними відбитки пальців, в основному на зовнішній стороні чохла, і це прямо впадає в очі. Але за половину ціни (я, як завжди, знайшов спосіб заощадити) від клавіатури Apple із цими недоліками можна змиритися.

Якщо резюмувати свої враження, то можу сказати, що я дуже радий апгрейду – у комбінації зі «зрізаними кутами», де вдалося трохи заощадити при покупці, це виходить мега-апгрейд після iPad Pro 2018 року. Чи можу я скористатися всіма можливостями, які пропонує такий потужний пристрій з процесором М4? Ні, швидше за все. Як жартували на Reddit, вихваляючись фото нових iPad Pro, «хороший пристрій для перегляду Netflix». Але сам пристрій і тим більше екран радують очі. Нехай це і додатковий пристрій Маку. Описуючи свої враження, я згадував, як у квітні 2010 року я стояв у черзі на відкриття магазину Apple Store, де мали розпочатися продажі найперших iPad. Той перший iPad виглядає сьогодні неймовірно архаїчно порівняно із сучасними пристроями. Добре, що пристрій залишився з нами і продовжує демонструвати прогрес завдяки інженерам Apple.

P.S. Я тут виявив у процесі, що ще й Apple Pencil другого покоління, який я мав, тепер несумісний з новим iPad Pro. Значить, він мені не дуже потрібний, мрія навчитися намалювати так і лишиться мрією.

Враження від iPad Pro M4

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