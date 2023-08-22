Впровадження мобільних роботів у ланцюгах поставок значно випередить дрони протягом наступних трьох років

22 августа 2023 г., 16:35

0

Tweet

Технологічний прогрес дозволить ланцюгам поставок виконувати більш складні взаємодії та операції за допомогою роботів.



За даними Gartner впровадження інтелектуальних мобільних роботів у ланцюгах поставок швидко зростає і в найближчі три роки значно випередить дрони.



У звіті Gartner "Цикл хайпу для мобільних роботів і дронів, 2023 рік" експерти компанії заявили, що багато організацій, які вже використовують мобільних роботів, розширять свій парк у найближчі три роки. Цілком ймовірно, що компанії матимуть сотні, якщо не тисячі мобільних роботів, тоді як дрони будуть використовуватися більш цілеспрямовано, наприклад, для інспекції на місці або доставки критично важливих товарів, таких як медикаменти, у віддалені райони.



"До 2027 року понад 75% компаній впровадять ту чи іншу форму кіберфізичної автоматизації складських операцій, - коментує звіт Дуайт Клаппіч (Dwight Klappich), віце-президент і науковий співробітник практики Gartner по роботі з ланцюгами поставок. - Дефіцит робочої сили та проблеми з утриманням талантів у поєднанні з технологічними досягненнями, такими як машинне навчання та штучний інтелект, і надалі стимулюватимуть впровадження розумних роботів".



Цьогорічний цикл хайпу включає кілька технологій, які були визнані "трансформаційними", в тому числі машинне навчання, яке, як очікується, набуде масового поширення протягом наступних п'яти років. Крім того, багато технологій з "високим" впливом також дозріють протягом наступних кількох років, створюючи прискорений ринок для все більш потужних розумних, автономних і мобільних роботів і дронів.



Розумні роботи наближаються до "піку завищених очікувань", коли рання реклама створює історії успіху, але очікування перевищують поточну реальність того, що може бути досягнуто. Ці мобільні машини на базі штучного інтелекту допомагають ланцюгам поставок автоматизувати численні фізичні завдання. Розумні роботи можуть покладатися на передові технології, такі як машинне навчання, для включення завдань у майбутню діяльність або підтримки безпрецедентних умов.



Оскільки компанії розширюють використання робототехніки, більшість з них з часом матимуть різнорідні парки роботів від різних виробників, які виконують різні завдання, що вимагатиме стандартизованого програмного забезпечення, яке можна буде легко інтегрувати з різними агентами та платформами роботів. Таким чином, платформи мультиагентної оркестрації (MAO), які допомагають організувати роботу, "на підйомі" в цьогорічному циклі хайпу. Платформи MAO скоротять час, зусилля і витрати на впровадження нових роботів, а також знизять витрати на підтримку, що в кінцевому підсумку зробить організації більш ефективними.



"Минулого року ми спостерігали підвищений інтерес до розумних роботів і платформ MAO, оскільки компанії прагнуть і надалі вдосконалювати логістичні операції, підтримувати автоматизацію і доповнювати людей на різних роботах, - зазначив Клаппіч. - Технології, що швидко з'являються і розвиваються, такі як MAO, дозволять організаціям використовувати гетерогенні парки мобільних роботів для допомоги у виконанні більш складних завдань, забезпечуючи економію витрат і підвищення продуктивності".

Kingston DC600M – нове покоління універсальних індустріальних SSD

0

Tweet