Vodafone запустила в тестовому режимі сервіс пошуку пального поблизу

10 июня 2022 г., 11:27

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Оператор зв’язку «Vodafone Україна», що входить до складу NEQSOL Holding (Азербайджан), запускає в тестовому режимі безплатний сервіс пошуку пального поруч.

Щоб дізнатись, де неподалік можна заправитись, достатньо відправити SMS на короткий номер 225. В тексті повідомлення треба вказати цифру в залежності від потрібного виду пального: 1 – газ; 2 – бензин; 3 – дизельне пальне.

Vodafone знайде найближчу до абонента заправку з потрібним видом пального та сповістить про наявність повідомленням SMS «Обраний Вами вид пального знайдено» і адреса АЗС.

Якщо бак вже повний і інформування більше не потрібне, його можна відключити, надіславши SMS зі словом «СТОП» на номер 225. Поки СТОП не буде надіслано, сервіс буде інформувати про наявність пального, але не більше трьох разів на добу.

За один раз можна замовити тільки один вид пального, якщо SMS було декілька, Vodafone відправить інформацію у відповідь на останній запит.

Послуга використовує дані по зовнішньому API від web-розробника Романа Багатого з Кропивницького, який створив Telegram-бот PetrolAlertUA, сервіс про наявність пального на АЗС. Послуга «Де пальне» стане у пригоді тим, хто не користується Telegram, також вона автоматизує процес пошуку пального.

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