Dell оновила ноутбук XPS 13

10 июня 2022 г., 12:35

Компанія Dell офіційно анонсувала оновлення свого ноутбука XPS 13 модельного ряду 2022 року.



Серед варіантів 13,4-дюймового дисплея є конфігурація з роздільною здатністю 3840×2400 пікселів, а також з сенсорним екраном.



Тепер XPS 13 базується на чіпах Intel Alder Lake-U, включаючи варіант Core i7-1250U з десятьма ядрами (та максимальною частотою у 4,7 ГГц).



Ноутбук може бути оснащено ОЗУ до 32 ГБ стандарту LPDDR5-5200 та SSD з інтерфейсом PCIe 4.0 x2 до 1 ТБ.



З безпровідних модулів на борту Bluetooth 5.2 та Killer WiFi 6E (який підтримує 6 ГГц). Також є два порти Thunderbolt 4. Слід додати, що клавіатура ноутбука має підсвічування та інтегрований сканер відбитків пальців, а веб-камера має роздільну здатність 720p.



Традиційно XPS 13 комплектується стандартно Windows 11, але ж є конфігурація Developer Edition з Ubuntu 20.04 LTS.



Габарити новинки - 295,4×199,4×14 мм, її маса – 1,17 кг. Ціна у США стартує від із $950.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист