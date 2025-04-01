Vodafone в рамках підготовки до 5G підключає базові станції до оптичної мережі xPON

1 апреля 2025 г., 12:35

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Vodafone Україна розпочав підключення мобільних базових станцій через пасивні оптичні мережі xPON (1/10 Gigabit/s Passive Optical Network), які зазвичай використовуються операторами фіксованого зв'язку для забезпечення швидкісного та надійного домашнього інтернету. Рішення дозволить відносно швидко переходити на нові технології мобільного зв'язку – 5G, а в перспективі й 6G.

У рамках першої хвилі компанія планує перемкнути з радіорелейного (РРЛ) на оптичне з'єднання 140 майданчиків у Києві, Дніпрі, Запоріжжі та Харкові. Перші 40 вже успішно переведені на оптичне з’єднання.

«Модернізація з'єднання дозволяє швидко нарощувати пропускну здатність базових станцій і знадобиться вже найближчим часом при переході на LTE 2600 TDD, адже забезпечить стабільну швидкість мобільного інтернету навіть при суттєвому збільшенні трафіку. Це особливо важливо для густонаселених міст, де навантаження на мережу високе, а споживання продовжує стрімко зростати», – коментує Євген Фрунза, технічний директор Vodafone Україна.

Time Division Duplex (TDD) – технологія дуплексного зв'язку, яка використовується в мобільних мережах для передачі та отримання даних у різні часові інтервали на одній частоті. Для неї критично важливою є висока точність синхронізації для передачі потокових даних (відео, стрімів) у реальному часі, що є важливим для роботи сучасних сервісів та додатків.

Мережа xPON вже зараз підтримує швидкість 1 ГБіт/с, а в майбутньому за рахунок масштабування дозволить підтримувати швидкість 10 ГБіт/с і вище. При цьому достатньо буде модернізувати активне обладнання без заміни кабельної інфраструктури.

Таке рішення є технологічно гнучким, адже дозволяє в майбутньому забезпечити безшовний перехід на технології нових поколінь – 5G та 6G. Важливою особливістю цих технологій є суттєве зменшення затримки, і xPON дозволяє його досягти.

Користувачі отримають кращу якість потокового відео та VoIP-зв'язку навіть під час пікових навантажень – відеодзвінки, онлайн-ігри та стріми будуть стабільнішими, без розривів і затримок.

Також оптичне підключення базових станцій робить мережу незалежною від погодних умов та стійкішою до блекаутів, адже потребує менше додаткових пристроїв, які в свою чергу потребують альтернативного живлення, та дозволяє суттєво пришвидшити відновлення роботи при переході на інше джерело живлення.

Будівництво оптичних каналів зв’язку для базових станцій забезпечує національний телеком-оператор Vega, який з 2021 року входить до групи Vodafone Україна.

Vodafone спільно з Vega планує розширення цієї ініціативи в інших регіонах після завершення першого етапу проєкту.

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