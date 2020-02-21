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«Vodafone Украина» запускает услугу IoT Monitor

21 февраля 2020 г., 15:25
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Оператор связи «Vodafone Украина» запускает услугу для пакетного управления IoT SIM-картами – IoT Monitor. Решение реализовано на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone.

Клиенты, которые воспользуются IoT Monitor, смогут самостоятельно управлять всеми IoT-подключениями:

  • менять статусы IoT SIM-карт;
  • самостоятельно менять тарифные планы;
  • контролировать использование трафика;
  • устанавливать лимиты;
  • проводить мониторинг состояния SIM-карт;
  • устанавливать параметры нотификации об изменениях;
  • формировать отчетность (доступны 37 различных видов отчетности);
  • возможность подключения по API.

Пользователям предоставляется возможность подключать к услуге клиентские приложения, а также гарантируется безопасность передачи данных и техническая поддержка 24/7.

Услуга доступна через единый глобальный web-интерфейс на украинском, английском и русском языках. С помощью детальной статистики можно проверить активность SIM-карт, пользование data-трафиком, детали последних интернет-сессий.

Пользователь может самостоятельно построить бизнес логику событий и спланировать нотификации о различных событиях, например, в случае потери картой связи, приближения к лимиту трафика или блокировке карты, если её не санкционированно достали из устройства.

IoT connectivity-платформа, на базе которой работает услуга IoT Monitor, разработана в Германии и успешно используется в 42 странах мира, в том числе в Великобритании, Испании, Германии, Нидерландах. Наиболее востребованной услуга среди таких предприятий, как банки, охранные службы, предприятия ЖКХ, транспортные и логистические компании, а также у разработчиков IoT девайсов, агрокомпаний и компаний, работающих в сфере Smart City.

«Vodafone Украина» запускает услугу IoT Monitor


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