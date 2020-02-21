Три четверти пользователей «Дії» авторизуются через «Приват24»

21 февраля 2020 г., 14:45

На сегодня 72,7% авторизованных пользователей приложения госуслуг «Дія» пользуются для подтверждения личности электронными сервисами «ПриватБанка». Как сообщила пресс-служба банка, по данным статистики, из более 1,2 млн. авторизованных пользователей «Дії» почти 907 тыс. вошли в сервис через мобильный банк «Приват24». С помощью других банков в приложении авторизовались почти 360 тыс. украинцев.

Всего на сегодня мобильное приложение госуслуг «Дія» загрузили более 1,5 млн. украинцев, из которых авторизовались и подали запросы на электронные водительские удостоверения и техпаспорт 1,2 млн. Пользователям сервиса выдано 655 тыс. электронных водительских прав и 643 тыс. цифровых техпаспортов на авто.

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