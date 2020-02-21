Acer представила в Украине новые профессиональные ноутбуки ConceptD

21 февраля 2020 г., 15:55

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Компания Acer сообщила о поступлении в украинскую розницу новых портативных компьютеров ConceptD, ориентированных на профессиональных создателей контента — дизайнеров, художников, фотографов, монтажеров, архитекторов. Эти ноутбуки входят в линейки ConceptD 3, ConceptD 5, ConceptD 7.

Напомним, что семейство ConceptD отличается использованием матриц IPS с диагональю 15,6″ с разрешением Full HD или Ultra HD 4K, обеспечивающих высокую точность передачи цветов. Такие дисплеи проходят профессиональную калибровку в заводских условиях и не требуют дополнительных настроек. В частности, они характеризуются значением дельта E <2 и обеспечивают 100% охват гаммы Adobe RGB для воспроизведения реалистичных цветов. Точность их цветопередачи подтверждена сертификатом PANTONE.

Мобильные компьютеры ConceptD используют современные производительные компоненты, такие как процессоры Intel Core i5/i7 9-го поколения, дискретная графика до NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q Design и оперативная память DDR4 объемом до 32 ГБ. Встроенная подсистема храения данных построена на твердотельных накопителях PCIe NVMe SSD объемом до 1 ТБ и работающих в режиме RAID 0. Доступны и конфигурации с комбинацией с и жесткого диска для эффективного хранения данных. В набор интерфейсов входят порты USB 3.1, HDMI 2.0, mini DP 1.4, Thunderbolt 3, а также беспроводные адаптеры Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

В новинках установлены алюминиевые корпуса белого или черного цветов, а дисплей с тонкими рамками имеет соотношение площади экрана к корпусу 81%. Клавиатура дополнена мягкой подсветкой тепло-желтого цвета, что помогает работать в условиях недостаточной освещенности. Система охлаждения основана на кулерах AeroBlade 3D 4-го поколения с уровнем шума до 40 дБ.

В настоящее время доступны следующие модели:

Acer ConceptD 3 CN315-71 (NX.C4QEU.00L) — 46699 грн.

Acer ConceptD 3 CN315-71 (NX.C57EU.00J) — 48999 грн.

Acer ConceptD 3 Pro CN315-71P (NX.C50EU.00M) — 52999 грн.

Acer ConceptD 3 CN315-71 (NX.C57EU.00N) — 53999 грн.

Acer ConceptD 5 CN515-71 (NX.C4VEU.007) — 59999 грн.

Acer ConceptD 5 Pro CN515-71P (NX.C4YEU.00K) — 75999 грн.

Acer ConceptD 7 CN715-71 (NX.C4KEU.019) — 109999 грн.

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