VMware та Nvidia об'єднують зусилля для підтримки інфраструктури генеративного AI для підприємств

23 августа 2023 г., 16:25

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Компанії VMware та Nvidia оголосили про розширення співпраці, представивши нове рішення, яке дозволить корпоративним замовникам створювати, навчати та розгортати генеративні моделі штучного інтелекту для додатків на основі власних даних зі збереженням безпеки та конфіденційності.



Нова пропозиція, що отримала назву VMware Private AI Foundation with Nvidia, є повнофункціональною платформою, що містить програмне забезпечення для генеративного штучного інтелекту, а також все необхідне для створення, навчання, налаштування та розгортання моделей штучного інтелекту "з коробки". Вона побудована на базі VMware Cloud Foundation та оптимізована для роботи зі штучним інтелектом завдяки генеративному AI та прискореним обчисленням Nvidia.



"Генеративний AI та багато-хмарність - ідеальне поєднання", - заявив глава VMware Рагху Рагхурам. "Дані клієнтів знаходяться всюди - у центрах обробки даних, на кордоні та у хмарах".



У міру того, як все більше підприємств прагнуть використовувати у своїх додатках великі мовні моделі генеративного AI, вони починають стикатися з ризиками, пов'язаними з використанням власних бізнес-даних, у тому числі з можливістю їхнього розкриття. Завдяки рішенню Private AI Foundation корпоративні замовники зможуть запускати сервіси AI поряд зі своїми даними, зберігаючи конфіденційність даних та забезпечуючи підвищену безпеку при використанні VMware.



Кількість моделей, до яких має доступ підприємство, також надзвичайно велика, і вибір правильної моделі може зробити або зруйнувати програму, враховуючи те, як різні моделі працюють із даними. Private AI Foundation дозволить замовникам навчати та розгортати будь-які моделі, включаючи Falcon LLM, Meta Platform LLaMA 2 або MosaicML MPT. Користувачі можуть легко працювати як зі своїми власними моделями, так і з моделями з відкритим кодом, представленими спільнотою на сайті Hugging Face.



Клієнти отримають доступ до віртуальних машин глибокого навчання, векторних баз даних, масштабування графічних процесорів та готових зображень, підготовлених спеціально для використання в різних галузях. Розробники також отримають миттєвий доступ до Nvidia AI Workbench - робочого простору для розробників, призначеного для створення, тестування та налаштування попередньо навчених генеративних моделей AI.



Платформа також включає NeMo – хмарний нативний фреймворк Nvidia, що дозволяє підприємствам створювати, налаштовувати та розгортати власні генеративні моделі AI практично у будь-якому місці. NeMo виступає як базова "операційна система" для платформи AI Nvidia і забезпечує операції з налаштування, засоби захисту, курування даних і моделей, дозволяючи замовникам створювати власні AI.



Засновник і генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив: "Підприємства повсюдно прагнуть впровадити генеративний AI у свій бізнес. Наша розширена співпраця з VMware дозволить сотням тисяч замовників - у сфері фінансових послуг, охорони здоров'я, виробництва тощо - отримати програмне забезпечення та обчислення повного стека, необхідні для розкриття потенціалу генеративного AI за допомогою додатків користувача, створених на основі власних даних".



За словами представників двох компаній, платформа Private AI Foundation буде підтримуватись Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise та Lenovo. Вони стануть одними з перших, хто запропонує системи, здатні забезпечити кастомізацію LLM та робочі навантаження виводу з використанням графічних процесорів Nvidia L40S, процесорів обробки даних Nvidia BlueField-3 та мережевих карток Nvidia ConnectX-7 SmartNIC.



Випуск рішення VMware Private AI Foundation with Nvidia очікується на початку 2024 року.

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