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Acer подарує комп’ютерне обладнання для 2300 учнів із Полтавщини

23 августа 2023 г., 16:45
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За заявою Acer, компанія подарує українським школам комп’ютерне обладнання, що допоможе підвищити рівень цифрової грамотності й покращити доступ до комп’ютерних технологій серед учителів, школярів, їхніх батьків та інших членів громади. Три школи в Полтавській області, де загалом навчається близько 2300 учнів, отримають відповідне пожертвування в рамках реалізації компанією Acer довгострокового зобов’язання щодо соціальної відповідальності. Одним із ключових напрямів цієї стратегії є, зокрема, й освітня галузь.
Acer подарує комп’ютерне обладнання для 2300 учнів із Полтавщини

Євген Смеляк, представник компанії Acer, разом із заступницею директора з навчально-виховної роботи Кременчуцької гімназії № 16 Світланою Таран

До проєкту долучилося й Міністерство цифрових технологій Тайваню: спільний пакет допомоги передбачає передачу ноутбуків Acer Aspire, гарнітур, інтерактивних модулів Acer Smart Touch (із цифровим проєктором та інтерактивною дошкою), а також маршрутизаторів Wi-Fi. Уже на початку нового навчального року у вересні отриману техніку почнуть використовувати під час проведення уроків у класах і в дистанційному форматі, а також для запису освітніх матеріалів. Під час тематичних занять мова йтиме насамперед про активніше використання технологій в освіті та поглиблення базових знань із таких питань, як застосування штучного інтелекту, кодування, основи комп’ютерного та програмного забезпечення, цифрові технології, робототехніка й безпечне використання Інтернету.

«Полтавщина належить до регіонів, які приймають найбільшу кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні, і саме тут існує нагальна потреба в підтримці освіти й упровадженні технологій, – розповідає Дмитро Єлізаров, генеральний директор Acer у Східній Європі та Україні. – Передача ноутбуків, проєкторів та іншого обладнання допоможе полегшити навчальний процес і сприятиме реалізації довгострокової стратегії українського підрозділу Acer, спрямованої на підвищення кваліфікації вчителів. Усе це відбуватиметься в тісній співпраці з Міністерством освіти й науки та Міністерством цифрової трансформації України».

Нагадаємо, у січні компанія Acer подарувала львівській школі ноутбуки та планшети для покращення навчального процесу й проведення занять із робототехніки. Освіта – один із ключових напрямів соціальної діяльності Acer, що підтримується на глобальному рівні в рамках зобов’язання компанії дотримуватися принципів корпоративної соціальної відповідальності. Зазначено, на знак подяки за свою роботу компанія щороку здобуває нагороди в галузі екологічного, соціального й корпоративного управління. Їх отримують ті проєкти Acer, у рамках яких для допомоги суспільству використовуються основні компетенції й продукти компанії. До того ж Acer увійшла до списку 2000 найвпливовіших компаній, які працюють над досягненням Цілей сталого розвитку ООН у сфері цифрової інтеграції. Цей список склав альянс World Benchmarking Alliance.

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