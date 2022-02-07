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Владельцы Raspberry Pi 3 и Pi 4 могут установить 64-разрядную Pi OS

7 февраля 2022 г., 16:05
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Raspberry Pi представила бета-версию 64-битной операционной системы на основе Debian в середине 2020 года, вместе с новой на тот момент Raspberry Pi 4 в комплекте с 8 ГБ памяти. Теперь, полтора года спустя, 64-разрядная Pi OS достигла этапа стабильного релиза.

«За прошлый год мы протестировали бету великолепной 64-разрядной версии ОС Raspberry Pi. Теперь пришло время открыть её более широкой аудитории», — сказал Гордон Холлингворт (Gordon Hollingworth) из Raspberry Pi.

Технически, такую ОС можно было бы использовать еще с 2016 года, когда была выпущена модель Pi 3 с 64-разрядным процессором на борту, но Raspberry Pi осознанно задержалась на 32-битной ОС (тогда она называлась Raspbian) для сохранения совместимости между устройствами, выпускающимися с 2011 года.

Теперь же, совместимость стала ключевым фактором в решении выбрать 64-битную ОС вместо 32-битной.

«Многие приложения с закрытым исходным кодом доступны только для arm64, а приложения с открытым исходным кодом не полностью оптимизированы для порта armhf», — объясняет Холлингворт, имея в виду порты Debian/Raspbian armfh.

По его словам, характерный для инструкций A64 Armv8 выигрыш в быстродействии пока ощутим только в эталонных тестах, но Холлингворт рассчитывает вскоре увидеть и реальные приложения, реализующие это преимущество на практике. Как и возможность прямой адресации 8 гигабайт оперативной памяти в одном процессе (пусть пока и мало востребованная разработчиками).

До сих пор, 32-разрядные указатели могли использоваться для адресации только 4 ГБ RAM, даже в Pi 4, имеющей 8 ГБ в комплекте. Разработчики отчасти обходили это ограничение с помощью адресного расширения LPAE (ARM Large Physical Address Extension), однако даже с ним каждый процесс мог использовать лишь 3 гигабайта: верхний гигабайт виртуального адресного пространства остаётся зарезервирован для ядра.

«Полная» 64-битная ОС для настольных ПК с пакетом  рекомендуемых приложений и облегченная версия «lite» без этих приложений уже доступны вместе с ПО Raspberry Pi Imager для создания загрузочных microSD-карточек, хотя 32-разрядная ОС по-прежнему остается «рекомендуемым» вариантом для Raspberry Pi.

Холлингворт отмечает, что в 64-битной версии Chromium отсутствует библиотека WidevineCDM, а это означает, что этот движок не может воспроизводить потоковое мультимедиа каналов Netflix или Disney+.

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