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Apple готує до випуску MacBook Pro 13 з чіпом M2, але в урізаному компонуванні

7 февраля 2022 г., 15:34

Аналітик Марк Гурман (Mark Gurman) з Bloomberg, який відомий своїми передбаченнями щодо майбутніх анонсів Apple, знову опублікував свій прогноз.

Виходячи з інформації, що є у нього, експерт робить висновок, що компанія зараз розробляє заміну молодшої моделі MacBook Pro і вона повинна бути анонсована цієї осені.

Новий MacBook Pro з діагоналлю 13 дюймів вийде на новому процесорі М2 (який ще не анонсовано), але Apple для того, щоб зробити його більш доступним, спростить оснащення.

На відміну від старших моделей MacBook Pro, 13-дюймова не отримає просунутий дисплей ProMotion (120 Гц) і без підсвічування Mini-LED. Крім того, місткість накопичувача стартуватиме не з 512 ГБ, а найімовірніше з 256 ГБ.

Це при тому, що згідно з прогнозами того ж Гурмана, на осінь планується й анонс оновленого MacBook Air M2 з діагоналлю 13 дюймів.

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