Суцільна цифровізація стане основою нової моделі НАДС у повоєнний період

21 апреля 2022 г., 13:35

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Голова «Національного агентства України з питань державної служби» (НАДС) Наталія Алюшина в інтерв’ю для «Укрінформ» розповіла про нову модель публічної служби у повоєнний період.

«Для мене важливо, аби державна служба, публічна служба (ми не відокремлюємо місцеве самоврядування) працювала ефективно на благо людей. Зміни, які мають відбутися, передовсім пов’язані з переходом на цифрову держслужбу. На нас чекає максимальна цифровізація процесів і процедур. Це дозволить заощадити час і ресурси, зберегти інформацію за будь-яких умов – навіть, таких жахливих, в яких Україна опинилася зараз», – зазначила Наталія Алюшина.

За її словами, перейти на суцільну цифровізацію, яка стане основою нової моделі публічної служби, допоміг досвід пандемії, адже державні службовці, як і велика частина бізнесу, здебільшого працювали дистанційно.

«І держслужбовці, і загалом більшість наших громадян за останні роки звикли жити у "цифровій державі". Вони навчилися отримувати послуги дистанційно та оцінили, як це швидко та зручно. Водночас розуміємо, що це вимагає посиленої уваги до питань кіберзахисту. Приділяємо її разом із фахівцями спеціалізованих служб. Ідеться про захист відповідних реєстрів і персональних даних. У питаннях цифровізації нам сприяють партнери з Європейської комісії», – наголошує Наталія Алюшина.

Як розповідає голова НАДС, важливим інструментом, що допоможе адаптації державної служби до нових умов у цифровому форматі, є автоматизована інформаційна система управління людськими ресурсами в держорганах HRMIS (Human Resource Management Information System). За її допомогою можна, приміром, відновлювати контакти працівників, котрі виїхали з місць постійного проживання, готуються накази з кадрових питань – призначення, присвоєння рангів тощо. HRMIS – це такий собі альтернативний інструмент діловодства, який неабияк допомагає в умовах воєнного стану.

«В умовах знищеної управлінської інфраструктури HRMIS має стати основою глобального IT-проєкту із запровадження в Україні цифрової державної служби. Ключова передумова – забезпечити максимально можливі обсяги процесів і послуг у дистанційному форматі. Упевнена, ці трансформації посилять дієвість публічної служби й забезпечать належну якість державних послуг для громадян», – зазначила Наталія Алюшина.

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